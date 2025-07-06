2025下半年「災煞星」突襲四大生肖　命理師教這樣做化解無妄之災

2025下半年，紫微斗數中的「災煞星」來臨，其代表「無妄之災」，台灣紫微斗數專家姚本軍在臉書粉專發文提醒，4生肖的人應該要注意，並分享化解方法。



姚本軍在臉書粉專「紫微斗數 一點通 姚本軍」發文表示，在紫微斗數中災煞星所代表的「無妄之災」往往不是自作自受，而是源於外部環境突如其來的變化、他人行為的牽連，或情緒與健康層面突發的失衡。2025下半年這顆星不一定帶來絕對的災難，但它所構成的變數，足以在穩定中撼動原本的步調，讓4生肖者在毫無防備的狀況下，產生錯愕、緊張與傷害。

紫微斗數中的「災煞星」來臨，其代表「無妄之災」。（示意圖／《嚦咕嚦咕新年財》劇照）

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生肖兔

生肖兔在2025的下半年個人狀態進入一種「容易遭遇突發衝擊」的狀況，很可能在非自身意願下被捲入工作糾紛、團隊變動或職場決策的後果之中。或是原本與自己無關的事，卻因臨時人事異動或上司調度，突然轉由自己負責，使兔者背上責任或壓力。建議學會從混亂中調整呼吸節奏與應變速度，反而會讓兔者的處事智慧更上一層樓。

生肖豬

災煞星對於生肖豬者而言，工作方面容易遭遇突如其來的中斷，像是原訂計畫突然喊停、人事更替造成協作困難、或主管決策反覆，進而導致項目推行一波三折，很可能感到無力與焦躁，甚至萌生「是否該離職」的念頭，不妨趁此階段積極整理職場人際網絡、學會與不同層級溝通協調的技巧，這些變動雖然讓人焦慮，但卻也能成為屬豬者快速提升的必修課。

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生肖狗

災煞星對於生肖狗者，工作方面容易因他人無心之過而受牽連，甚至因為立場不同或溝通不良，讓人際出現裂縫。提醒生肖狗的人，信任不是盲目投入，而是一種精準選擇，學會識人用人，才更能用智慧抵擋風暴。

生肖蛇

災煞星對生肖蛇者，工作方面容易受到夥伴關係中的財務問題、溝通爭執，甚至對方私領域事件所牽連。建議這段期間學會「合作不是依賴，而是分工與風險共享」，冷靜地重新檢視各種細節。

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