清潔工錯將「鹽酸瓶放藥物托盤」！護士不慎誤用　產婦遭灼傷腹部

印度有公立醫院發生嚴重醫療失誤事件。當地有產婦分娩期間，由於清潔人員錯誤操作，將清潔所用的鹽酸誤放在藥物托盤中，導致護士錯拿鹽酸塗抹於女子腹部，使其皮膚被嚴重灼傷；幸好嬰兒最後仍平安出生。



事件引來當地民眾關注，有外科醫生形容「這是一宗嚴重的疏忽事件」。涉事醫院目前已展開調查，承諾將嚴肅處理並追究相關人士責任，政府亦表明會徹查事件，確保同類意外不會再發生。



印度有產婦分娩時，因清潔工錯將裝有鹽酸瓶子擺放在醫療用品托盤，護士誤用後慘被灼傷腹部。（示意圖／GettyImages）

護士誤用鹽酸「當醫療凝膠」 產婦分娩時遭灼傷

綜合印度等媒體報道，是次醫療事故發生於6月27日（上周五），當地馬哈拉什特拉邦的博卡爾丹鎮（Bhokardan）一間公立醫院，產婦巴拉勞（Sheela Bhalerao）在分娩過程中，產房內一名護士誤將清潔所用的鹽酸，當作醫療凝膠塗抹在其腹部，導致她皮膚被嚴重灼傷，幸好嬰兒最後亦平安出生。

產房護士將清潔所用的鹽酸，當作醫療凝膠塗抹在產婦腹部，使她皮膚遭嚴重灼傷。（示意圖／GettyImages）

醫院交代事件：清潔工錯將裝鹽酸瓶擺放醫療用品托盤

醫院其後交代事件，指意外起因是有清潔工在清潔時，錯將裝有鹽酸的瓶子擺放在醫療用品的托盤上，令護理人員照顧分娩產婦時，誤用該瓶鹽酸。院方有外科醫生形容「這是一宗嚴重的疏忽事件」，當局目前已展開調查，承諾會嚴肅處理並追究相關人士責任。

政府承諾徹查事件 釋除民眾憂慮

事件引來不斷輿論和譴責，民眾亦對醫療系統的安全及專業性提出質疑，當地政府之後承諾將徹查事件，以確保類似意外不會再發生。

（綜合）