巴西產婦臨盆被迫行去產房 女嬰突滑出產道跌穿頭 縫11針保命

「呱呱落地」本意指嬰兒出生，是新生命來臨的美好形象，沒想到巴西卻發生新生兒「墮地」的悲慘意外。巴西孕婦Josian Marques Pereira（約西安）臨盆在即，本來正興高采烈地準備迎接小女兒Olivia（奧利維亞）的誕生，沒想到卻發生意外。當時她在醫院久等不見醫護幫忙，而子宮收縮愈發劇烈，她曾告知護士感覺到孩子就快出生，但仍被強迫步行往產房，其間新生兒滑出產道，頭先撞地，顱內出血，需要立即開刀搶救。幸而救治及時，女嬰撿回一命。



巴西孕婦約西安因劇烈宮縮被送往醫院，但卻被安置在接待處呆等了近1小時。當她告知護士感受到嬰兒快出生時，護士竟叫她步行往產房，途中嬰兒出生墮地，導致頭部內出血，需接受手術，縫了11針。（網上圖片）

5月6日上午7時許，巴西美景市孕婦約西安因劇烈宮縮被送往當地一間婦產科醫院。她在接待處等了40分鐘，始終沒有醫護人員理會。約西安能感受到宮縮正逐步加劇，已育有1子的她明白小女兒奧利維亞就快出生，急忙告知醫生和護士，護士卻表示醫院目前不夠輪椅，要求她從接待處步行到產房。

約西安表示「我站不起來，我感覺到孩子就快出來了」，但院方拒絕提供協助並再次強硬地要求她站起來。約西安最終只能強忍劇痛站起來嘗試步行，詎料還未走出接待處，女嬰就突然從產道滑出。約西安因受劇烈疼痛影響未及反應，就見嬰兒直撞地面。

約西安目擊女兒墮地一刻，情緒崩潰，一想到小女兒剛出生就承受開刀之苦，她就憤怒不已，決定控告醫院。（Unsplash/Luma Pimente）l

女嬰奧利維亞頭部先着地，導致頭部嚴重外傷、腦震盪、顱內出血，情況危急，必須送到另一間專科醫院進行搶救。經過3小時的手術，頭部被縫了11針的奧利維亞終於脫離生命危險，並於11日出院。雖然奧利維亞目前情況穩定，但目擊意外的約西安猶有餘悸，「永遠不能忘記」，眼見小女兒剛出生就承受開刀之苦，她心痛不已，決定報警指控醫院疏忽。

面對指控及社會輿論壓力，院方發出聲明，表示約西安入院時經過評估，被列入「綠色級別」，即還有2小時才生產，沒想到生產過程提早了1個小時，因此才來不及讓醫護人員準備，並在最後強調「幸運的是，女嬰接受了完善治療」。當地警方表示確實在5月8日接到報案，針對事發過程仍有待進一步調查釐清。

（綜合）