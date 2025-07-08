7旬病父做手術需長期照顧！2兒遭要求分攤費用　法官1原因准免養

為人父母，當然要盡責照顧子女。台灣新竹1對兄弟突然接獲社工通知，75歲老父因病癱瘓臥床，需要他們支付醫療費用，但父親多年來根本沒有照顧過他們，不但向母親施以家暴，而且在外花天酒地，甚至向2人索取薪水，雙方30多年來沒有聯絡，情感疏離。2兄弟反向法院申請免除對父親的扶養義務，獲得法官批准。



陳父脾氣暴躁，不但對妻子施暴，而且經常出去花天酒地。（AI生成圖片）

父親家暴兼沉迷酒色

台媒於7月報道，案件在新竹地院進行審理，陳姓兄弟在判決書中主張，父母1967年結婚，之後生下他們，但陳父脾氣暴躁，不但對妻子施暴，而且經常出去花天酒地。父親其後以擔任2名孩子的監護人為離婚條件，脅迫妻子接受，雙方於1976年離婚。

小兒子一度休學賺錢 遭父親索取薪資

雖然陳父是監護人，但2名兒子實際上和母親同住，並由母親照顧生活，所有費用都是母親負擔。陳父對孩子漠不關心，亦未曾給分毫扶養費，整天在外花天酒地，小兒子曾與父親同住，高中一年級上學期父親失業在家，小兒子課後到加油站打工賺取生活費，高一下學期難以兼顧學業，一度被迫休學。陳父更向兒子索討課後打工工資，以供酒色之用，小兒子升上高二後，母親獲悉對方生活拮据，接回兒子一同扶養。

陳父因脊椎胸腔發炎而接受手術，目前尚未痊癒，仍然癱瘓臥床，長時間坐輪椅。（AI生成圖片）

父親向兒子借錢周轉

兒子成家立室後，陳父仍未放過他們，以孩子家庭生活幸福美滿為藉口，開口向兒子借錢周轉，父子最近30年都甚少聯絡。

老父重病 社工要兒子分攤醫療費

到了2025年初，陳姓兄弟突然接獲社工通知，才知道75歲父親因脊椎胸腔發炎而接受手術，目前尚未痊癒，仍然癱瘓臥床，長時間坐輪椅，療程結束後需要前往復健機構看顧，社工要求兄弟負擔醫療及其他費用，兄弟回想不堪童年，遂申請免除扶養義務。

2名兒子聯手申請免除對父親的扶養義務，獲法官批准。（AI生成圖片）

兒子申請免除扶養義務 病父沒有異議

陳父在庭上表示，自己收入一般，結婚時機不佳，只是付過1年至2年扶養費，對於2名兒子的申請，他沒有意見。陳母亦在庭上證實，前夫近乎沒有支付扶養費用。

法官認為，兄弟成年前，陳父長期疏於照顧兒子，導致兒子在成長過程中只能完全仰賴母親照顧，甚至需要自力更生，陳父沒有正當理由，而且情節嚴重，若反過來要求陳姓兄弟負擔對父親的扶養義務，明顯有欠公允，批准他們請求，免除2人對父親的扶養義務，全案仍可上訴。

（綜合）