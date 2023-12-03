爺爺去世不獲喪假　上司酌情給1天假　男子遭親戚鬧不孝後續更慘

爺爺去世公司不給喪假合理嗎？浙江有男子在網上抱怨，指老家的爺爺去世，他想請喪假奔喪，卻被上級告知會批喪假，只能酌情給他1天假期，如要放假就要請年假或事假，並要求他放完後馬上回公司，否則當自行離職。結果男子回老家奔喪時，遭親戚批評他在爺爺去世也僅放假1天是「冷漠不孝」，而更慘的是，他後來因沒接上級的電話，隨後收到訊息叫他回公司辦離職。



男子質疑公司不批喪假是不合理，但卻遭網民鬧爆，認為爺爺的確不算直系親屬，反批評他不想為爺爺花年假。有內地律師指，現時喪假認定的直系親屬的確不包爺爺，但有關規定年代久遠，有更新的必要。



內地男的爺爺去世，他想請喪假回老家奔喪，但公司拒批喪假，僅酌情給予1天假。（示意圖／Getty Images）

內媒報道，浙江男子小李（化名）在網上抱怨，他身在外地老家的爺爺去世，他想請喪假回老家奔喪，卻被上級告知爺爺嫲嫲和公公婆婆去世都不能獲喪假，要請年假或者事假。

小李告訴上級自己只能盡量回來，未料對方指「是必須，如果不行，那就只能辦離職」，更表示以他的權限，最多只能在月底批出1天假期，「沒有其他商量的餘地」、「後天一大早要看到你」。

小李和爺爺感情很深，認為祖孫血脈相承，理應算直系親屬。由於批出的1天假太短，他下班後連夜趕回老家，打算待翌日儀式完結後趕回去上班，但不少親戚不理解他為何打算急急離開，批評他「冷漠不孝」。小李後來沒接上級的電話，隨後收到訊息叫他回公司辦離職，他怒極稱公司一點人情味都不講，不會再賣命，問網民：「沒有喪假這合理嗎？」

未料小李被不少網民批評，「勞動法規定喪假只能是直系親屬：父母（岳父母）、配偶、子女。公司要求請事假或年級也是合理的」，而且事件只要用年假就能解決，「爺爺過世不捨得請年假？年假就一定只能去旅遊？」、「那就請年假不就完了嗎？」。但也有人認為公司做法太絕，「這些老闆都沒親人嗎？」、「每個單位的制度不一樣，我們單位，奶奶爺爺姥姥姥爺都包含在內了，一律都是３天」。

網民認為他大可以請年薪，爺爺的確不算直系親屬。 （《男人唔可窮》劇照）

內媒指，據《關於國營企業職工請婚喪假和路程假問題的通知》規定，職工的直系親屬（父母、配偶、子女）死亡時，可以根據具體情況，由本單位行政領導批准，酌情給予1至3天的婚喪假。有內地律師認為有關規定出台時間久遠，應擴大範圍，因為中國傳統中祖輩喪禮，孫輩必須列席。

而在江蘇省，喪假範圍中認定為直系親屬範圍的有父母、子女、配偶、岳父母、公婆，不少單位會將祖輩去世列入職工喪假範圍。南京大學法學院副教授周長征指，具體仍是由單位自行規定的，建議單位人性化處理。

（綜合）