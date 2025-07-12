這飲料每周至少飲1次！對身體有3大好降膽固醇　3類人飲用要注意

不少人注重健康飲食，有時簡單配料都可以養生！台灣1名營養學者表示，若將使用曬乾的薑磨成粉沖熱水飲用，每周至少喝1碗熱薑水，對身體有3項好處，包括降低降低血脂和壞膽固醇，保護心血管健康，同時提醒3類人飲薑水時要多加注意。



每周至少喝1碗熱薑水，對身體有3項好處，包括降低降低血脂和壞膽固醇，保護心血管健康。（AI生成圖片）

薑水對身體有3大好處

營養學者洪泰雄在其facebook專頁表示，將薑乾後磨成粉，再用熱水沖，當中「生薑醇」和「薑烯酚」成份對身體有3大好處︰

1. 降低三酸甘油脂

過高的三酸甘油脂會增加動脈硬化和心血管疾病風險，但定期飲熱薑水，可以促進脂質代謝，減少脂肪在血液中的堆積，降低高血脂患者的三酸甘油脂濃度達27%。

胃潰瘍和胃食道逆流人士不宜空肚喝薑水，如果正在服用抗凝血藥物人士，亦先諮詢醫生。（AI生成圖片）

2. 降低壞膽固醇

壞膽固醇過高會堆積在血管壁形成斑塊，導致動脈阻塞，薑的抗氧化成份有助降低壞膽固醇濃度達 33%，而且防止壞膽固醇氧化，從而降低心血管風險。

3. 增加好膽固醇

有研究指出，規律攝取薑可以小幅增加好膽固醇，有助於膽固醇平衡。

3類人飲薑水要注意

洪建議，每周喝1至3次薑水，但不建議空腹，使用12克乾薑粉，加入約200至300毫升熱水沖泡飲用，也可搭配紅棗、枸杞和黑糖調味，適合寒性體質人士或冬天期間飲用，但有3類人飲薑水時需要注意，胃潰瘍和胃食道逆流人士不宜空肚喝薑水，如果正在服用抗凝血藥物人士，請先諮詢醫生，全因薑有輕微抗凝作用，任何人過量攝取，可能導致口乾、腸胃不適或刺激性反應。

（facebook專頁「洪泰雄」）