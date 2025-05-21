馬桶竟是健康照妖鏡　醫生揭排泄物5個異常狀況　肝臟可能在求救?

肝癌曾是台灣人十大癌症首位，很多人以為肝臟出問題，只會讓人感到疲倦或皮膚變黃，但事實上，排便與排尿習慣，早已悄悄洩露健康秘密。台灣重症專科醫生黃軒於臉書粉絲專頁「黃軒醫生 Dr. Ooi Hean」表示，「肝好不好，上廁所就知道」，現代醫學指出，肝臟作為人體的「代謝工廠」，一旦功能下滑，排泄系統就會發出各種異常訊號，千萬別忽視。



事實上，排便與排尿習慣，早已悄悄洩露健康秘密。（AI生成圖片）

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黃軒指出，肝功能好不好，首先，可以觀察尿液的變化，肝功能變差時，處理膽紅素的能力下降，使尿液變得比平時深，甚至呈茶色。這是肝臟或膽道疾病的早期指標之一。 此外，尿液的氣味也會變得濃烈刺鼻，這是因為毒素累積，代謝廢物無法順利排除。

再來，腸道的反應更值得注意。黃軒說，有些人頻繁腹瀉，這可能是因為肝硬化導致腸道蠕動加速，使食物中的水份來不及被吸收，造成排便稀爛。但也有人出現完全相反的狀況，為頑固性的便秘。當肝臟影響到膽汁與消化酶的分泌，糞便容易變硬難排。

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黃軒指出，一旦出現黑色的糞便，更危險的警告，因黑便代表腸胃道內出血，尤其是肝硬化引起的食道靜脈曲張破裂，血液經過胃酸分解後，讓糞便呈現黑色或瀝青樣。

為什麼肝硬化會影響大小便？黃軒說，因肝臟不只是代謝中心，還調控膽汁製造與血液循環。當肝細胞受損或纖維化，膽紅素積聚、腸道血流改變，這些變化就反映在日常最簡單的生理行為中。

「簡單來說，你的馬桶是健康的照妖鏡。」黃軒表示，別以為排便與排尿是無關緊要的小事，當身體出現「腹瀉、便秘、黑便、尿色變深、尿液異味」5大異常時，很可能是肝臟在求救。尤其是有脂肪肝、酗酒史或肥胖者，更要提高警覺。及早發現、治療，才不會讓肝功能默默惡化。

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