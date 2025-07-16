男碩士屢公開露鳥自慰！女高中生前出手　初中開始犯案揭患暴露症

台灣發生男子露下體自慰案件。高雄1名屢有露體前科的已婚碩士，到1間快餐時當眾對着1名陌生女高中生裸露下體，甚至公然自慰，嚇到對方立即報警。男被告在庭上辯稱，該名女高中生外表成熟，以為她已經成年，又自爆與妻子性生活不協調，加上罹患思覺失調症和暴露症，所以一時衝動犯案。



法官考慮到被告從國中起已有類似行為，雖然曾經求醫，但效果明顯不佳，裁定「成年人故意對少年犯公然猥褻」罪名成立，判囚3個月，但可易科罰金，被告同時需要接受2年監護治療。



呂男露鳥成性，從國中開始已多次犯案。（AI生成圖片）

已婚碩士案發前察覺藥效不如以往

台媒於今年7月報道，涉案呂姓男子自幼遭受欺凌，國中開始就有「露鳥」習慣，在研究所修讀碩士時期更變本加厲，只要附近有遮蔽物，就會對住女性「露鳥」自慰。呂男從2012年起因經常裸露下體而求醫，被診斷有思覺失調症和暴露症，一旦沒有服藥，就無法控制病情，案發前呂男已經開始察覺藥效不如以往，但未有即時求醫。

受害女學生驚見他「露鳥」自慰報警

案發於2024年5月5日傍晚6時許，呂男進入新興區1間連鎖速食店，發現1名陌生少女身穿高中運動服外套，獨自在2樓靠窗座位看書，竟然走近女生，然後拉下褲子當場自慰，女生聽到異響，回頭驚見呂男當眾做出猥褻行為，嚇到立刻向店員求助和報警。

呂男辯稱和妻子性生活不協調，所以犯案。（AI生成圖片）

被告︰和妻子性生活不協調

案件在高雄地方法院進行審理，呂男承認罪行，除了交代病況之外，還稱和妻子性生活不協調，加上工作壓力，眼見該名女高中生外表成熟，以為她已經成年，所以犯案。

法官判被告監禁3個月 需接受2年監護治療

法官發現呂男自2011年起已有4次妨害風化前科，曾經獲得中止檢控或判刑，2017年後雖然沒有再犯案，但不排除仍有未被發現的罪行。法官認為被告難以控制病況，而且尚未和受害少女達成和解，所以不予緩刑，裁定「成年人故意對少年犯公然猥褻」罪名成立，判處3個月有期徒刑，但可易科罰金，執行完畢或赦免後接受2年監護治療，全案仍可上訴。

被告事後仍有犯案

據了解，呂男2025年6月15日再次涉嫌在新堀江商圈「遛鳥」，6月17日亦在1間知名連鎖咖啡店內有相同行為，涉案「妨害風化」罪名被捕，高雄地檢署正在跟進案件。

（綜合）