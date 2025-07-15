2年輕女胸痛兼吞嚥困難！醫生揭共通不良習慣　證實食道遭1物灼傷

原來服藥都有技巧！台灣1名醫生表示，2名年輕女病人前來求醫，平時非常健康，但不約而同「症狀都是胸口劇痛、吃東西更是疼痛難耐」。醫生發現她們事前服藥，同樣「個性急、吃飯快、吃藥時沒喝足夠水，也沒有注意姿勢」，藥物造成「藥物性食道炎」，食道遭到灼傷和有潰瘍，醫生提醒3招服藥技巧，避免受傷。



年輕女病人胸口劇痛求醫。（AI生成圖片）

2年輕女病人突胸口劇痛 進食疼痛難耐

消化內科、肝膽腸胃科醫師謝文斌在其facebook專頁表示，最近門診連續接診到2名年輕女病人，症狀同樣都是胸口劇痛，以及「吃東西更是疼痛難耐」，她們平時十分健康，沒有胃食道逆流或其他疾病。

不良習慣導致食道灼傷

謝醫生經了解後，發現其中1人因有暗瘡而到皮膚科領取抗生素，另1人運動扭傷，自行到藥局買藥，她們同樣「個性急、吃飯快、吃藥時沒喝足夠水，也沒有注意姿勢」，令到謝醫生懷疑由藥物造成的食道黏膜損傷，安排胃鏡檢查，「果然在食道中段發現灼傷與表淺潰瘍」。

症狀服藥後數小時至數日內出現

謝醫生指出，相關症狀是「藥物性食道炎」的典型表現，通常在服藥後數小時至數日內出現，除了胸口灼熱疼痛或吞嚥出現困難之外，有時還會出現黑色大便，常見於四環黴素類、抗生素、止痛藥、鐵劑、鉀鹽、維他命C、化療藥等藥物。若病人服藥時飲水不足或姿勢不當，藥片可能會卡在食道，引起局部黏膜發炎或潰瘍，這種情況在女性和長者之中比較常見，同時經常發生在服用膠囊藥物的患者。

醫生檢查發現，病人食道中段發現灼傷與表淺潰瘍。 （「謝文斌醫師 肝膽腸胃專門」fb圖片）

3招服藥技巧免受傷

謝醫生提出3招預防方法，以免大家服藥受傷：

1. 服藥時飲足夠量水，至少200至250毫升

2. 不要躺下服藥，服藥後至少坐下或站立30分鐘

3. 切勿睡前服藥，建議睡前30分鐘前服用

出現症狀 請盡快求醫

謝醫生提醒，若有唾液分泌不足，例如服用抗膽鹼藥或患有乾燥症，更要注意，如果有潛在食道疾病或吞嚥困難者，也屬高風險，建議和醫生討論調整藥物劑型或服藥方式，一旦服藥後出現胸口痛或吞嚥異常，請盡快求醫接受檢查，避免重複傷害造成潰瘍。

（facebook專頁「謝文斌醫師 肝膽腸胃專門」）