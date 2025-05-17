網紅打健康針「手術大失血」黑紫瘀青照曝光：像被車撞全身都在痛

南韓正妹網紅Aori（本名，金敏英）2008年以模特兒身份出道，經營個人頻道獲得很多粉絲喜愛，但她其實曾在2021年遇到一宗醫療事故，當時只是注射「健康針」，怎料手術台上大失血，好不容易止血成功，醒來後卻發線自己全身佈滿黑紫色瘀青，且呼吸困難、頭暈等副作用出現，要求院方退費被拒絕，她把事件PO在網路上後，遭到院方提告損害名譽賠償韓幣13億元，直到近日才終於勝訴，還她一個清白。



Aori透露自己於2021年因身體容易疲憊、水腫，於是上網搜尋相關治療，發現了有助於矯正體型「健康針」的療程，到醫院商談後，對方替她做了血液檢查、超音波、神經檢查等等，醫院方面卻告知「妳的身體狀況現在很差，很難懷孕」，最後推薦她注射「健康針」，原以為只是需要2小時的療程，馬上就心動並安排預約日。

Aori於2021年遇到醫療疏失事故，注射健康針變成氣胸，全身還佈滿瘀青。（影片截圖）

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怎料療程當天，Aori接受的是麻醉注射，睡著了以後才進行小手術，原本預計2小時療程，醒來後竟是晚上了，且全身佈滿黑紫色瘀青，她嚇到詢問「怎麼回事」，院方告訴她「妳在接受療程的過程中失血過多，為了止血所以花了比較久的時間」，接著還告訴她之後還有3次療程要繼續，但身體很快就會恢復原本狀態了，於是她又追加花了其他療程的費用。

Aori回到家以後像被車撞般全身都在痛，連呼吸時胸口也會痛，一直打嗝且呼吸困難，體重從46公斤水腫到50公斤，瘀青絲毫沒有消掉的跡象，她回去複診後，連護士都驚訝表示「第一次看到這種狀況」，但院方認為她可以走可以坐還能舉手，日常生活皆正常，因此不願退款，她要求退款一事驚動醫生，醫生也到診間對質「妳現在要追加付費才能去接受消瘀青的機器治療」，使得她心灰意冷。

Aori回到家以後像被車撞般全身都在痛，連呼吸時胸口也會痛。（ig@minyoung_aori）

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Aori最終把照片PO上網，網友告訴她應該到大醫院檢查，懷疑是血小板低下的症狀，醫院所有醫生看到她的狀態都倒抽一口氣，所幸檢查結果只有貧血狀況、血小板數值正常，但出現氣胸狀況，由於位置跟當時接受「健康針」注射的胸口位置一樣，因此她懷疑是皮膚科院方在胸口插針時操作失誤。

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雙方訴訟長達4年，Aori甚至發現當時在診間幫她止血的人根本不是院長，而是院長女兒，對方只是諮詢員而非醫療從業人員，她PO網告誡粉絲，卻反被皮膚科醫美院長提告損害名譽賠償韓幣13億元，16日傳來勝訴消息，Aori在自己的IG貼出藍天的照片，好心情不言而喻，令大批粉絲湧入IG表示恭喜。

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