猛獅逃出動物園！男子田間睡覺遭狂噬　搏鬥20分鐘保命：會原諒牠

土耳其近日發生1宗獅子襲擊人類事件！當地某私人動物園飼養的1隻雄獅日前逃脫，並闖到約1公里外的農田，53歲農夫在睡覺小休時被狂噬，他即時拼命反抗，與猛獅搏鬥20分鐘後，終能逃走保住性命。獅子其後逃入森林，被當局以構成公眾危害、無法活捉為由，最終開槍將牠擊斃。



雖然被咬到重傷，而且過程十分驚險，但受傷農夫表明不會怪罪涉事獅子，「我不會原諒心懷不軌的人，但獅子真的很無辜」。



土耳其53歲農夫基爾（Süleyman Kır）於7月5日在田間睡覺小休時，突遭雄師擊襲咬傷，幸他拼命反抗終能逃脫。（網上圖片）

綜合外媒報道，事發於7月5日凌晨大約下午3時半，地點是土耳其旅遊勝地馬納夫加特的伊利卡街區，1隻名為「宙斯」（Zeus）的雄獅從D-400高速公路旁的某私人動物園中逃脫，並闖到約1公里外的田間襲擊了53歲農夫基爾（Süleyman Kır）。

D-400高速公路旁的某私人動物園中，1隻名為「宙斯」（Zeus）的雄獅撞破獸籠頂部逃出。（網上圖片）

農夫田間睡覺休息 突遭雄獅襲擊

當日凌晨基爾和妻子在花生田裏灌溉，幹完活後打算休息一下，於是乾脆蓋上毯子在田間睡覺小憩。當時基爾睡意正濃，剛躺下不久就聽到妻子說腳尾好像有什麼東西，基爾馬上掀開毯子，下秒就見到1隻獅子撲向他，並張口咬住他的腳。

基爾奮力掙扎，用手掐住獅子的脖子迫使牠鬆口，然後獅子退到10米外死盯着他。而基爾的妻子在旁目擊經過，指基爾與獅子搏鬥了約15至20分鐘，最終成功脫困。２人放聲呼救，家人們聞聲趕至並報警求助，又用石頭和鐵片擲向獅子將牠趕跑。

當地有1名年輕人拍攝到獅子離開他家附近草地的一幕。（網上圖片）

基爾由救護車送院進行手術，由於獅子襲擊造成多處受傷，醫生指他的耳部有完全撕裂傷，頭面、頸部、軀幹和腿部亦遍布傷痕，需留院接受治療。

獅子逃往森林 終遭當局擊斃

而另一邊廂，獅子「宙斯」在施襲後逃往森林，其間附近有1名年輕人拍攝到獅子離開他家附近草地的一幕。當地警方、憲兵隊及自然保護人員聯合搜索了數小時，最終在森林找到「宙斯」。當局表示由於「宙斯」已「構成公共安全威脅，無法活捉」，最終決定將其就地擊斃。

涉嫌傷人的獅子「宙斯」遭當局擊斃。（網上圖片）

受害者不怪獅子：牠真的很無辜

事後，基爾共留院5天接受治療，醫生指基爾受傷位置兇險，「如果傷勢再嚴重一些，可能會癱瘓」，所幸基爾身體狀況不錯，康復階段良好，院方同意他出院休養。在出院當日，基爾接受當地傳媒採訪，稱他做了41年的牧羊人，從未在托羅斯山脈遇過具攻擊性的野生動物，「但我在馬納夫加特平原遇到了1隻獅子」。基爾又指不會怪罪涉事獅子，「我原諒獅子。我不會原諒心懷不軌的人，但獅子真的很無辜」。

基爾表示不會怪罪涉事獅子。（網上圖片）

同飼養母獅早前死去

現時，土耳其自然保護和國家公園管理局也已對涉事動物園展開調查，並封鎖園區，以查明獅子如何逃脫。據指，獅子「宙斯」於事發日撞破獸籠頂部逃出，而和牠一同飼養的母獅不久前也死了。

（綜合）