不滿非外公叫起床！5歲男童耍賴遭母棍打屁股　母捱告1原因判無罪

子女不聽話，父母難免會生氣。台灣高雄1名5歲男童起身後，發現並非最愛的外公叫他起床，開始耍賴不想刷牙前往幼稚園，母親屢勸無效，大怒用棍打向兒子臀部。男童被打後一邊哭鬧，一邊刷牙，母親用衣架再打1次，打到男童屁股瘀青，最後被送上學。男童父母已離異，父親見到兒子屁股上有1處2厘米乘3厘米的瘀傷，直奔警署怒告前妻傷害兒子。法官經審理後，強調體罰並非教育子女的最合適手段，但法例規定這是父母教養子女的懲戒權，所以判處被告無罪。



男童被打到屁股上有1處2厘米乘3厘米的瘀傷，父親見到後直奔警署怒告前妻傷害兒子。（AI生成圖片）

男童發現母親叫起床 發脾氣捱打

台媒於今年7月報道，，5歲何姓男童一直喜歡外祖父陪伴，2024年5月1日晚上睡覺前，特意交代要求外祖父翌日（2日）叫醒他。惟翌日（2日）上午約8時，男童一直賴床，何母眼見兒子上學要遲到了，於是立即喚醒兒子，但男童發現並非外公叫他起床，開始表現生氣，不願去刷牙。

母親總共向兒子體罰2次

何母見到兒子不合作，便用棍打其屁股，兒子不情願刷牙仍然發脾氣，何母見狀再用衣架體罰，拖了約半小時才完成出門準備，但兒子要求外公送他上學，何母強忍怒氣沒有出手。

母親用棍體罰兒子，最終無罪。（AI生成圖片）

前夫發現傷勢報警

事後男童父親見到兒子屁股有1處2厘米乘3厘米的瘀青，經追問後得知兒子捱打而心疼不已，前往警署怒告前妻傷害兒子。

法官判無罪

案件在高雄地方法院進行審理，女被告承認體罰，但她認為自己對小孩有教導權，不算犯罪。法官指出，雖然行政院通過《民法》修正草案，計劃刪除父母「懲戒權」條文，但尚未經立法院審議通過，《民法》仍然承認父母對子女在必要範圍內行使懲戒權，即使造成傷害，都不應懲處。法官強調，體罰並非教養育子女的最合適手段，未成年子女有賴父母的正向引導與陪伴，被告應該反思自己的教養策略，學習親子溝通技巧，判處被告無罪，案件可上訴。

（綜合）