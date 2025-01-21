恐怖！內地頑童「點鞭炮扔進坑渠」 好奇低頭看慘被炸飛近3米高
撰文：中天新聞網
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快過年了，不少家庭都會放鞭炮熱鬧一下，但家長們得格外留心孩子的一舉一動。
大陸甘肅定西一名男童日前將點燃的鞭炮扔進坑渠，導致下水道突發爆炸，人當場被炸飛近3米高，被緊急送醫。
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監視器拍下整個意外過程，只見小男孩把鞭炮扔進坑渠後，隨即好奇地低頭查看，這時地下突傳轟然巨響，一陣閃爆，強勁的衝擊波不只將水泥地面震碎掀翻，男童也被炸飛近一層樓高，還被拋至一旁店家門口，重摔在地，店中大人們聞訊衝出來查看。
據《新京報》報道，該起爆炸事件發生在17日甘肅定西臨洮縣，附近居民表示，孩子太調皮，往坑渠扔鞭炮，孩子受傷後在家屬和路過民眾合力施救，第一時間被送往醫院治療，事發當時有兩名老人正好路過，幸好剛剛走開，沒有傷到。
記者18日從當地政府部門獲悉，男童被轉送到蘭州救治後已脫離危險。
兒童亂扔鞭炮導致爆炸意外，在大陸時有所聞，尤其在春節期間。據悉，由於城市內的污水管道、化糞池存在沼氣，坑渠蓋長期未打開，沼氣無法排解，一旦遇到明火就會發生爆燃，並且產生很強氣浪，嚴重時可能致死，家長應加強叮囑孩子，坑渠蓋不是玩耍的地方，把明火、鞭炮丟進下水道都是極度危險的行為，避免憾事發生。
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