HKTVmall網購食品膠袋沾血超驚嚇！港女嘆：啲嘢爛晒　附公司回應

滿懷期待網購食品，卻收到沾血膠袋，確實會被嚇倒。有港女於網上發文表示，在HKTVmall網購平台購買了總值203元的涼拌食品，惟收貨當刻出現驚嚇場面，膠袋沾有血潰及血痕，內裏食品亦破破爛爛，她不滿送貨員仍繼續將這袋食品送到她家，令她門口沾了鮮血，更不滿難以聯絡上客服。而港女事後聯絡到送貨員，對方解釋稱「跌親」。



帖文引來熱議，不少網民留言關心及同情送貨員，並勸說樓主勿投訴，「好陰功，如果真係你體諒下，人哋好辛苦又受傷」、「可能俾人投訴遲到貨，佢哋會好大鑊嗎？所以才會用條命去拼搏咁交貨到客戶手上？」、「明白你好驚嚇，但感覺送貨員真係搵緊血汗錢，希望唔好投訴佢」。也有網民理解樓主的不滿，「雖然外賣員係慘，但佢慘一件事，成個袋都係血就真係唔應該照送，有衛生問題，明白樓主擔心啲咩，其實樓主都慘」。



HKTVmall回覆《香港01》查詢時表示，HKTVmall於周六（7月12日）透過社交媒體平台知悉事件，於周日（7月13日）成功聯絡客戶了解情況並已安排退款。HKTVmall指出，街市即日餸訂單會由HKTVmall送貨員及外判人士送貨。HKTVmall已為所有送貨員購買保險並有既定機制及程序處理。唯此張訂單由自僱人士送遞，HKTVmall已聯絡該送貨員了解，並會提供適切的協助。而該送貨員於周六受傷後，已由其他送貨員協助派送餘下訂單，並於周日如常上班。



有港女於網上發文表示，在HKTVmall網購平台購買了總值203元的涼拌食品，惟收貨當刻出現驚嚇場面，膠袋沾有血漬及血痕。（Threads圖片）

該港女於Threads發文標示HKTVmall表示，「勁癲！啱啱收到袋貨，成袋都係血！入面啲嘢爛晒！咁都夠膽送畀客！仲要WhatsApp我放低門口就算，搞到我門口都有血！客服又搵唔到，唔知想點！」。

HKTVmall網購食品 膠袋沾血超驚嚇

照片可見，兩個白色膠袋上沾有血漬及血痕，十分驚嚇。樓主隨後分享訂單截圖，可見她買了4份涼拌食品，合共203元。樓主強調，食品是在街市熟食手撕雞直播中購買，「唔係生嘢嚟㗎」、「我入面冇一樣嘢有血」。

送貨員解釋「跌親」 樓主憂「有病毒咁點算」

樓主事後於WhatsApp詢問送貨員，獲回覆「跌親」，「所以成袋揩晒佢啲血呀！勁恐怖！萬一有啲咩病毒咁點算」，而送貨員當時並未有按門鈴，她收到送達訊息開門時，已不見送貨員蹤影。

樓主分享訂單截圖，可見她買了4份涼拌食品，合共203元。（Threads圖片）

網民：好恐怖VS好陰功體諒下

有網民留言直指，「涼拌熟食咁多血好恐怖喎，唔敢食」、「好恐怖，碎屍咁款！」、「睇落好似分屍血案」。不少網民關心送貨員，以及勸說樓主勿追究，「跌得好甘下喎，希望佢無事啦」、「明白你收到咁嘅貨可能好憤怒，但跌親嗰個流咁多血，都繼續送上嚟，佢應該都好狼狽下」、「200幾蚊，人哋咁搏命，算啦好冇」。

有網民就疑惑為何送貨員那麼「搏命」，「究竟HKTVmall係咪有啲咩懲罰機制啊？搞到配送員要咁搏命啊！佢哋有無工傷保險㗎？好陰功喎！對客人嚟講，收到咁嘅貨都真係太驚嚇！點可以咁㗎？香港地點解會咁㗎？唉！希望佢冇事啦！咁多血，唉！」。

樓主指出，「只係站在我角度我畀咗錢出嚟買嘢，但收到啲貨爛晒，畀着你係客你會點做？同埋我最躁嘅係搵客服搵唔到！」。（資料圖片）

樓主：最躁嘅係搵客服搵唔到！

樓主回覆網民說，「其實第一下拎起之後係嚇到唔敢郁，同埋佢將有血嗰面貼牆放！我拎起先知」、「講真我見到咁多血完全唔敢開，我直頭想成袋原封不動咁扔咗佢，但係我怕HKTVmall唔受（理）我咁樣，所以叫咗我老公睇埋入面啲貨，之後仲逐件影相上後台申請退款」，亦同情送貨員道「我想知點解要咁博命，佢又慘我又驚嚇！HKTVmall係咪真係咁刻薄，員工有傷都仲要送埋轉貨先，真係好誇張！」。

樓主又指出，「只係站在我角度我畀咗錢出嚟買嘢，但收到啲貨爛晒，畀着你係客你會點做？同埋我最躁嘅係搵客服搵唔到！同埋點解送貨員受傷咁多血仲要送貨？對佢對我都唔公平！而我亦WhatsApp咗送貨員叫佢一定要搵公司報工傷！而後續HKTVmall點處理唔係我可控制嘅範圍」。

HKTVmall回覆《香港01》查詢時表示，HKTVmall於周六（7月12日）透過社交媒體平台知悉事件，了解情況並已安排退款。（資料圖片）

HKTVmall：已退款予客戶 該訂單由自僱人士送遞

HKTVmall回覆《香港01》查詢時表示，HKTVmall於周六（7月12日）透過社交媒體平台知悉事件，於周日（7月13日）嘗試聯絡客戶，到傍晚才成功接觸客戶，了解情況並已安排退款。

HKTVmall指出，街市即日餸訂單會由HKTVmall送貨員及外判人士送貨。HKTVmall已為所有送貨員購買保險並有既定機制及程序處理。唯此張訂單由自僱人士送遞，HKTVmall已聯絡該送貨員了解，並會提供適切的協助。而該送貨員於周六受傷後，已由其他送貨員協助派送餘下訂單，並於周日如常上班。

HKTVmall續說，至於訂單的派送安排，所有HKTVmall及街市即日餸的訂單都有指定的送貨時段，送貨員的工作是在指定時段內將客戶訂單送達，相信事件屬於意外。HKTVmall會定期檢視送遞工作流程，避免發生意外。