美國網紅連體嬰姊妹結婚了！「不是三人行」她堅持單身自稱無性戀

美國一對連體嬰卡門（Carmen）與露皮塔（Lupita）各自擁有心臟、肺部、胃和兩隻手，但自胸部以下緊密相連，共用消化系統和生殖系統等。



醫生曾經斷言她們活不過3天，不過如今她們平安成長到25歲，卡門甚至結婚了。

美國網紅連體嬰卡門與露皮塔平安成長到25歲，近日卡門更透露自己已於去年低調結婚。（YouTube@Carmen and Lupita）

美國網紅連體嬰卡門與露皮塔平安成長到25歲，近日卡門更透露自己已於去年低調結婚。（YouTube@Carmen and Lupita）

美國網紅連體嬰卡門與露皮塔平安成長到25歲，近日卡門更透露自己已於去年低調結婚。（YouTube@Carmen and Lupita）

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根據《People》、《Today》等外媒報導，卡門與露皮塔出生於墨西哥，兩人共用身體部分器官，露皮塔的肺活量只有40%、脊椎嚴重側彎，為了兩人的健康，父母帶她們移居美國，希望獲得專業的醫療協助。然而經過評估，這對連體嬰姊妹最後決定不要分開，她們認為手術風險太大，可能導致死亡，她們無法承受失去對方的可能性，寧願一輩子黏在一起好好活下去。

2020年卡門透過交友軟體認識一名男子丹尼爾（Daniel McCormack），兩人墜入愛河，至於曾表示自己是「無性戀」的露皮塔也希望卡門可以有個好歸宿：

我知道這對她來說很重要。

3個人的相處模式並沒有太多阻礙，有時候卡門太想和丹尼爾在一起時，就由露皮塔決定要去哪吃飯、做什麼活動。

今年5月，卡門和露皮塔在YouTube頻道上更新近況，影片快結尾時，才提到卡門和丹尼爾已經在去年低調結婚了，並舉辦了小型親友團婚禮。卡門強調：

是我們（指她和丹尼爾）結婚了，不是我們（指她、露皮塔和丹尼爾）結婚。

露皮塔也重申，「我沒有結婚，也不想結婚」。

雖然卡門和丹尼爾都喜歡小孩，但並沒有生小孩的打算，卡門表示自己很樂於當毛孩的媽媽，而且卡門和露皮塔患有子宮內膜異位症，月經也不規律，因此無法懷孕。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】