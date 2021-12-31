印度連體嬰出生即被棄　19歲兄弟獲電機文憑　首份工作老闆付雙薪

印度一對連體嬰兄弟出生不久就被父母遺棄，然而在成長過程他們不斷展現對維修電器的熱忱，更靠努力向學獲得電機文憑。近來這對19歲的兄弟檔獲得人生第一份工作，他們將在電力公司貢獻專業。此外，老闆願意支付2份薪水，讓得以自食其力的2人相當開心。



據《獨立報》（The Independent）報道，印度西北部的旁遮普邦阿姆利則（Amritsar, Punjab）一對雙胞胎連體嬰，分別是現年19歲的索訶那與摩訶那（Sohna and Mohna Singh）。值得注意的是，兄弟倆近來獲得了人生首份工作，他們將在旁遮普邦電力公司（PSPCL）電廠控制室擔任電氣工，且各能領到每月1萬元盧比（約1051元港幣）的薪水。

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報道指出，2003年，索訶那與摩訶那出生在印度首都新德里（New Delhi），2個月大時慘遭父母遺棄。當時有醫師表示，兄弟倆擁有2顆心臟、2對手臂、2顆腎臟和脊髓，但只有1個肝臟、膽囊、脾臟以及1雙腿，所以拒絕為他們進行分割手術，就怕熬不過風險，讓這對連體嬰的其中1人喪命。

隨後索訶那與摩訶那住進收容院所，從小展現修理電器的興趣與天賦；有教師回憶，他們總是試圖解決相關問題，令人印象深刻。這對兄弟努力求學，順利拿到電機文憑，並在一個培訓場合中吸引電力公司的高層注意，最終獲得這份夢想工作。面對得來不易的機會，他們表示會好好把握，將以最大誠意貢獻於職場。

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