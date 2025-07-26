港鐵奇景！6名乘客車廂地板「排排坐」　網民提可罰款：呢度過萬

乘坐港鐵時記得留意乘車規定！近日有網民發帖公審，稱在車廂內見到有6名乘客「排排坐」靠牆坐在車廂地上。不少網民看完照片，都認為車廂本已擠迫狹窄，還有人這樣坐在地上，既會阻礙他人，而且極不衛生，故鬧爆「真係超級討厭」、「影響車廂內秩序及市容」等。亦有人指出港鐵車廂有張貼標語提醒乘客不要坐在地上否則或被罰款，並建議樓主通知職員，笑言「呢度$12,000」、「呢度過萬蚊，叫職員罰錢呀嘛」。



有網民發帖稱乘坐港鐵時見到有6名乘客靠牆坐在車廂地上。（Threads）

該名網民在社交平台Threads發帖並上傳照片，從照片可見，在港鐵車廂內有6名乘客「排排坐」靠牆坐在地上，有人盤腿休息，有人曲腿玩手機；而當時車廂已站了不少乘客，其中1名乘客更被迫與坐在地上的1名男乘客「鞋頭貼鞋頭」而站，可見當時車廂頗為擠迫，但坐在地上的乘客卻無視或會阻礙他人，坐着顯得悠然自得。

照片引起網民熱議，有網民表示「其實係港鐵為咗增加載客量，拆咗啲位，係應該人性化啲加返啲位」，而樓主就指「港鐵係集體運輸工具，少啲座位係方便更多乘客上車，港鐵站間格亦不遠，企小小時間就到。一定要坐請call taxi /uber」。

有網民指出港鐵車廂有張貼標語提醒乘客不要坐在地上否則或被罰款。（Threads）

網民「溫提」坐地或被罰款 嘲笑：呢到過萬蚊

不少網民亦留言批評坐在港鐵車廂地上的6名乘客，指或會阻礙他人通行，「火車已經好少位企，工作人員成日叫啲人企入啲，又迫又窄，佢哋竟然可以肆無忌憚咁坐喺度。真係超級討厭」、「呢啲係唔守地鐵規則（任何乘客不得坐在地上）嘅劣質行為，真係好影響車廂內秩序及市容」。另有網民則指出港鐵車廂有張貼標語提醒乘客不要坐在地上否則或被罰款，並指「呢度$12.000」、「下次直接同佢哋講每人$2.000」、「呢到過萬蚊，叫職員罰錢呀嘛」。

港鐵車廂坐地上最高可罰款2.000元

雖然《香港鐵路附例》並無明文規定禁止乘客不准坐在地上，不過車廂內一直有張貼相關告示，若然乘客坐在地上，最高可被罰款2,000元。

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