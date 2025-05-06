港鐵車廂5童坐地！阻擋通道捱轟　網民轟不該　違附例可罰$XXXX

港鐵乘客不應坐在車廂地上，以免影響其他乘客。惟最近有網民在社交平台上分享照片，顯示至少有5名小童在車廂連接處坐在地上，阻擋了乘客通道。照片惹來網民熱議，有人批評「上到車，有位就坐無位就企，常識嚟，坐地下一律當身體不適，應該Call職員」。



1名網民在社交平台上分享照片，顯示至少有5名小童在車廂連接處坐在地上，阻擋了乘客通道。（Threads圖片）

最少5小童坐港鐵車廂地上

樓主在Threads上發文，慨嘆自己數個月沒回香港，「唔知而家啲細路咁鍾意坐地下阻住啲人」，稱相片攝於港島線列車，該批小童友疑似參加了到香港旅遊的活動，早在車站入閘時就已經「大棚人阻住個入閘機」，又指他們上車時明明車廂內還有空位，不解為何卻選擇坐在地上，不禁慨嘆「地鐵（港鐵）有冇興趣貼返個label（告示）或廣播叫佢哋自己好坐地下？」 。

據樓主上傳的照片顯示，當時至少有5名小朋友坐在列車車廂連接處地上，部份人疑似低頭在休息，而車廂內未算多人，但如有乘客要經過通道則會被阻擋，亦有機會踢到孩子。

網民斥阻礙其他乘客

帖文一出，即引來大批網民討論，不少人紛紛批評照片中的小童的舉動阻礙了其他乘客，「地下咁污糟都坐」、、「如果身體不適都情有可原，否則坐在通道上實不太恰當」、「其實係違反咗香港鐵路附例」，也有人指出自己不時也會見到類似情況，「仲有啲讀國際學校都係咁，喺香港住又唔識香港規矩嘅人到底有幾多」、「其實啲鬼妹鬼仔放學都係咁㗎，港島線見得最多」。

雖《香港鐵路附例》並無明文規定禁止乘客不准坐在地上，不過車廂內一直有張貼相關告示，若然乘客坐在地上，最高可被罰款2,000元。（Threads圖片）

最高可罰款2000元

雖然《香港鐵路附例》並無明文規定禁止乘客不准坐在地上，不過車廂內一直有張貼相關告示，若然乘客坐在地上，最高可被罰款2,000元。另外附例第25條「乘客不得造成滋擾」亦清楚指出，任何人不得在列車上或在鐵路處所任何部分，作出對其他乘客造成滋擾，或煩擾的行為，違者或會被罰款5,000元。