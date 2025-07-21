榴蓮染血！醉鐵騎撞卡車離奇變「臉撞榴槤」滿頭血　原因全場嚇呆

榴槤果然是殺傷力「武器」！泰國日前發生離奇車禍，有鐵騎士疑醉駕撞上前方卡車，但真正令他受傷的竟然是1個榴槤，當地警方日前接到車禍報告後趕到現場，鐵騎士坐在樹上臉部鮮血直流，但他不知如何撞上卡車及臉部為何受傷，並承認曾飲酒。救護員在卡車的車斗上發現1個膠袋內放有榴槤，除了膠袋染血，榴槤亦有血跡，故推測是撞車的衝力令鐵騎士撲前，剛好「臉撞榴槤」引致血流披臉。



鐵騎士撞車後靠樹而坐，滿臉是血。（網上圖片）

鐵騎撞卡車 車斗榴槤離奇染血

泰媒報道，武里南府警方7月15日下午5時接報，指有路口發生車禍，1輛電單車從後撞上卡車，司機臉部受傷，警方聯同救護人員出動。車禍中黑色本田電單車撞上豐車卡車後翻側，卡車後方受損，車斗上有1個膠袋裝有榴槤，白色的膠袋染滿鮮血，而內裏的榴槤亦有血跡。

警方發現卡車的車斗上有1個膠袋裝有榴槤，白色的膠袋染滿鮮血。。（網上圖片）

救護人員推測，車禍的衝力令鐵騎士撲前，剛好用臉撞向了榴槤，臉部受傷而令膠袋沾血。（網上圖片）

救護人員推測，車禍的衝力令鐵騎士撲前，剛好用臉撞向了放了榴槤的膠袋。（網上圖片）

鐵騎接車後疑撲前 剛好臉撞榴槤

警方趕到時，48歲鐵騎士頌猜（Somchai）靠樹而坐，臉上有血淋淋的傷口，警方見他渾身乏力，懷疑是醉駕。頌猜承認下班後曾和同事喝酒，雖否認醉酒，但卻無法記起自己如何撞上卡車，更不知道臉上傷口從何而來。救護人員隨發現放有榴槤的膠袋有，，而且榴槤的刺上沾有血跡，推測是撞車時的衝力令傷者的身體向撲前撞向卡車，臉部剛好撞上榴槤而受傷。

卡車女司機憂榴槤染血子女拒吃

卡車女司機表示，她當時正開車回家，剛剛才停車買榴槤給子女吃，因怕榴槤氣味污染車內才會放在車斗上。車禍發生後，女司機稱考慮應否丟掉榴槤，因擔心孩子見到榴槤上的血而拒吃。

（綜合）