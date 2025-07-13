家中開派對！泰國2歲女童誤吃「大麻軟糖」中毒　大腦恐永久受損

毒品禍害深遠，必須遠離！泰國有家庭舉辦慶生派對，有參加者攜帶小熊造型的大麻軟糖出席派對，該家庭中的1名2歲半女童誤將大麻軟糖當成兒童零食，一口氣吃了10顆。女童翌日上學時出現異常被送入院，其間一度昏迷，經治療後甦醒，出院後又出現高燒及幻覺等。醫生確認女童的病情與大麻中毒有關，並警告女童的神經系統及腦部可能出現損傷。



泰國清邁1名2歲半女童誤吃大伯友人的大麻軟糖，翌日上學時出現異常被送入院。（「Chiangmai Report」FB圖片）

綜合泰媒報道，泰國清邁1名2歲半女童於7月2日到幼稚園上學，老師發現她精神萎靡、雙眼半睜，除拒吃午餐之外，整個人亦表現得虛弱呆滯、反應遲緩，校方於是通知監護人。由於女童平日與大伯同住，故大伯趕往學校，並隨即將女童送院。醫生當時並不能確定女童的病因，而女童之後忽然在醫院內昏迷，院方即時為她檢查及治療。

大伯友人攜大麻軟糖赴會

由於事發前日正是女童大伯的生日，他在家中舉辦生日派對與一眾好友喝酒狂歡，他懷疑女童會否誤喝酒類或是否有人誤餵女童進食什麼東西，於是聯繫所有派對參與者查詢。其中1對夫妻友人指帶了1盒含有大麻成分的軟糖到派對，但派對結束後卻忘了取走。

疑將大麻糖誤當一般軟糖

女童家人得知後，即時在家中搜索，並發現該盒大麻軟糖只剩下2顆，相信另外10顆已被女童吃掉。而由於包裝上如一般兒童零食包裝般色彩繽紛，加上軟糖是小熊造型，故懷疑女童將之錯認成一般軟糖。

該款含有大麻成分的軟糖是小熊造型的。（「Chiangmai Report」FB圖片）

大麻軟糖外包裝色彩繽紛。（「Chiangmai Report」FB圖片）

女童的家人即時聯絡醫生，醫生確認女童的突然昏迷與大麻中毒有關。而女童也出現急性鼻竇炎，這亦是攝入大麻後的症狀。據指，女童在醫院昏迷了24小時才甦醒，經治療後於7月4日下午一度出院，但到了晚上又因發高燒及出現幻覺等症狀而再度入院。女童父親表示，醫生警告這可能對女童的神經系統造成長遠影響，並引致腦部損傷。

女童父親之後在社交平台發帖透露，由於女童病情涉及毒品，保險公司拒絕賠償逾5萬泰銖（約1.2萬港元）的醫療費用，故他已報警控告該對帶大麻軟糖上門的夫妻，要求他們承擔責任及賠償女童的醫療費用，並將剩餘的2顆軟糖提交予警方作為證據。

當局嚴重關切事件

泰國公共衛生部長頌薩．帖素丁（Somsak Thepsutin）對事件表示嚴重關切，又指「我一直擔心的是兒童及青少年會在不知情的情況下接觸大麻」，並已要求食品藥物管理局（FDA）和全國各地的省級公共衛生辦公室（PPHO）進行持續突擊檢查行動，對任何含大麻成分超出法定限量的食品、零食、飲料或其他產品的生產商與銷售商依法採取法律行動。

根據當地現行法律，未經適當授權或標籤生產或銷售含有大麻的食品將被處以最高3萬泰銖（約7,220港元）的罰款、最高3年的監禁或兩者併罰。

（綜合）