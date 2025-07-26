鳳姐叫外賣要求「面交」！鳳樓門外掛這牌　外賣員：拍唔拍門好？

叫外賣醫肚和做生意同樣重要！香港有外賣員群組日前瘋傳帖文，有外賣員聲稱接單送餐到相信是「一樓一」的鳳姐單位，由於門外掛出中英雙語的「請稍候」牌子，但訂單卻要求「面交」，情況令外賣員相當為難，不禁留言指「裏面大戰中，拍唔拍門好呢？」，最終他還是將外賣掛在門口。



網民馬上貼出萬梓良的照片，提醒「阻人Ｘ嘢燒春Ｘ」，有行家笑言「我都試過送，拿拿聲走，費事破財」，並教路可以拍片自保，被投訴時向客服反映。



照片所見，最終外賣員將餐點掛在門上。（fb群組「KeeTa外賣關注組」圖片）

鳳樓門外掛「請稍後牌」

香港網絡日前瘋傳帖文，有外賣員在facebook群組「KeeTa外賣關注組」發帖，指接單要送外賣到相信是「一樓一」的鳳姐單位，門口用螢光色燈具包圍，上面貼有不少黃底黑色的服務廣告標語，中間位置卻掛了1塊牌，中文雙語寫上「請稍後」。

由於門前掛有「請稍候」牌子，外賣員相信客人正在工作，故不敢拍門。（《殺手》劇照）

由於門前掛有「請稍候」牌子，外賣員相信客人正工作不敢拍門。（《殺手》劇照）

訂單要求「面交」 外賣員不敢拍門

樓主指訂單上要求「面交」，但相信客人正在工作，「佢寫面交，但裏面大戰中，拍唔拍門好呢？唔拍門驚投訴，拍門又驚阻人Ｘ嘢燒春Ｘ」。不過，照片中他已將外賣掛在客人門口。

網民馬上貼出萬梓良作提醒。（《賭俠大戰拉斯維加斯》劇照）

網民馬上貼出萬梓良作提醒。（《賭俠大戰拉斯維加斯》劇照）

網民即貼萬梓良「提醒」

網民隨即貼出《賭俠大戰拉斯維加斯》中萬梓良說出該句經典對白「阻人Ｘ嘢燒春Ｘ」的截圖，提醒「你咪唸吓，俾人投訴定係俾人燒春Ｘ嚴重啲囉」、「我都試過送，拿拿聲走，費事破財」、「放在門口閃人啦」，提醒別亂拍門，「我以前做跟車送dom（避孕套）添，好記得一打開門入邊條仔着緊褲」、「安全起見拍片證明自己到咗，但因客人忙碌中，所以耐咗」、「問CS（客服）」。

網民笑言：來都來了

部份網民笑指「來都來了」、「瘋狂按鐘並大聲叫外賣到」、「拍完門，即閃」、「邊度又唔講，人哋點知，想幫你去鬧佢都唔得」，又懷疑「外賣係嗰男客人叫」、「其實個外賣有無可能係個客叫」。

有網民質疑事主為何要接單「正經人都唔會接啦」，結果被不少人反駁，「你唔係外賣仔！接咗先知咩詳細地址架喎」、「正經人更加要接，請尊重自己嘅工作」、「香港性交易係合法㗎」。