港女收偽冒稅務局電郵！稱符合資格可申請退稅　2大破綻揭是詐騙

再有不法之徒偽冒稅務局發出電郵企圖詐騙，市民務必小心提防！有港女日前在社交平台分享，指收到1封由「稅務署」發出、稱她符合資格可以申請退稅的電子郵件，內裏提供1條連結，要求她點擊並按指示操作，即可申請退稅。樓主即時識穿是騙案，但好奇詢問地他網民：「呢種騙案係最新嗎？有無人收過？」



有網民表示過往曾收到類似電郵，已非新型騙案，同時提醒他人若有疑問應致電稅務局熱線查詢，切勿點擊任何可疑連結，「你直接登入稅務易，就知道真與假」、「電話號碼是真，有時間打電話去問，所有連結不要按」。



有港女收到騙徒假冒稅務局發出電郵，指她符合退稅資格，要求她點擊電郵內連結，以便申請退稅。（threads圖片）

該港女在threads帳號上傳截圖，顯示她收到1封為「稅務署」發出、標題為「退稅資格通知」的電郵。電郵內容指出，「尊敬的納稅人，我們很高興通知您，您已被確認符合本年度退稅的資格」，並提供1條連結，要求她點擊按指示操作，以便安全地申請退稅。

偽冒稅務局「稱符合資格退稅」 附上可疑連結

另外，電郵下方有提供稅務局真實電話號碼「187 8088」，方便收件者查詢；而下款方面則寫上「此致，敬禮」、「稅務局，香港特別行政區」，樓主因而好奇詢問他人，「呢種騙案係最新嗎？有無人收過？」。

網民直指是騙案，強調「退稅唔會要自己申請，通常係直接寄支票俾你」。（示意圖／資料圖片）

網民直指騙案：退稅通常直接寄支票

許多網民看過帖文後，紛紛指是騙案，「要登記一定（係）假，政府有晒你資料」、「退稅唔會專登通知你」、「退稅唔會要自己申請，通常係直接寄支票俾你」、「稅局搵我都係寄信嚟」，又笑稱「家陣無加稅已經要酬神啦，退稅搵鬼信咩」。有人則指出電郵內容錯漏百出，「香港只有稅務局，沒有稅務署」、「政府點會用好高興通知你」、「淨係個此致敬禮都知伏味濃」、「政府公文唔會用呢啲字」。

切勿點擊可疑連結 如有疑問應致電相關部門查詢

有人就指出類似電郵其實並非新型騙案，「幾年前收過」、「扮得幾似，實有人中」，故提醒他人若有疑問應致電稅務局熱線查詢，亦切勿點擊任何可疑連結，「可以睇吓寄過嚟嘅電郵地址，通常嗰度比較容易睇出端倪」、「你直接登入稅務易，就知道真與假」、「電話號碼是真，有時間打電話去問，所有連結不要按」。

過往曾有騙徒偽冒稅務局發電郵 企騙取市民個人資料

其實今年年初就曾有市民收到由「e_alert@ird.goy.hk」 或 「e_alert@ird.gov.hk」 電子郵箱發出的退稅電郵，不過稅務局事後已澄清，指以上電郵和稅務局並無關係，電郵連結將導向至不明網站，可能載有病毒，企圖騙取市民個人資料，故呼籲公眾切勿點擊連結。

（threads＠kinly_cheuk）