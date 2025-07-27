少年急避雨拖鞋滑上小腿卡住！好友這樣助解困　網民：真「幫拖」

周五晚（25日）本港突然出現狂風驟雨，天文台更一度發出紅色暴雨警告，不少當時在街上的市民因突如其來的暴雨而慌忙躲避。有網民在隧道內避雨時，就見到有少年疑因路面濕滑，其穿筒式的膠拖鞋上移至腳跟與小腿之間的位置卡住，令他左足要赤腳而行，非常窘迫。與少年的同行友人見狀，奮力替他脫下拖鞋，場面爆笑又令人感動。有網民笑言這是「幫拖」的完美詮釋，也有人表示磨難中最能突顯友情的可貴，「落雨又怕咩喎，最緊要有fd子幫手着返好隻拖鞋」、「果然夠老友」。



有網民在隧道內避雨時，見到有少年疑因路面濕滑，穿筒式的膠拖鞋不幸卡在腳上。（Threads）

該名網民於25日晚上在社交平台threads發帖並上傳照片，表示「有咩慘得過避唔到雨，仲要咁樣」、「人生有個真正朋友的確好極」。從照片可見，隧道內有不少市民在避雨，當中有3名少年疑沒有雨傘，全身被雨水淋濕。

友人懶理全濕先「幫拖」

其中1名穿上黑色膠拖鞋的少年疑因天雨路滑，走動時致使穿筒式的拖鞋上移卡在腳跟與小腿位置，甚是狼狽。而他的2名同行友人卻不顧自己同樣渾身濕透，反而「紮行馬」、「托大腳」，奮力幫他脫下拖鞋。另外，照片中亦可見到在隧道內避雨的不少途人似乎都留意到少年的窘態與互助情況，不少人臉露微笑看着那幾名少年。

同行友人「紮行馬」奮力幫忙脫下拖鞋。（Threads）

網民目擊經過 感慨有好友相助「好幸福」

帖文引起網民熱議，有疑在現場目擊的網民留言稱「喺現場睇住佢哋抆到瞓晒地都搞唔掂，所以忍唔住過去幫佢哋，好彩最後成功搞掂，不過真心佢有呢位朋友好幸福」。

有人為少年們互助的友誼感動，也有人笑言此情此景可說是「真幫拖」，「今次真係『幫拖』」、「係青春」、「落雨又怕咩喎，最緊要有fd子幫手着返好隻拖鞋」、「果然夠老友」、「朋友仔好正好有愛」。

（Threads@wlh_911）