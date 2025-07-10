紅雨最美畫面！美孚街頭驚現一幕震撼全網 激讚：香港人好有愛！
撰文：布萊恩
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【好人好事／暴雨／紅雨／黃雨／天文台】香港今日暴雨連連，卻出現感人暖心一幕！天文台紅色暴雨警告信號生效期間，美孚街頭有1隻雀仔被雨淋濕，瑟縮一角徬徨無助時，有1名路人把手中的雨傘打開放在地上遮蓋雀仔，成為「避風港」，讓拍下這一刻的目擊市民大讚「香港人真係好有愛！」。
相片引來網民熱議，大讚「感謝這個好心人，令到雀仔有個暫避的避風港」、「把遮顏色好靚，成個畫面都好靚」、「美孚啲人真大愛」。
本港今日暴雨不斷，天文台1天內3次發出紅雨警告，然而惡劣天氣擋不住香港人的暖心。紅雨警告下午生效期間，有港男於社交平台Threads發布多張相片，拍下美孚街頭震撼一幕。
紅雨下有好心人用雨傘為無助雀仔「遮風擋雨」
從相片見到，現場為美孚港鐵站旁邊街道，當時正下大雨，地上有1把打開了的橙色雨傘，遮蓋着1隻渾身濕透的雀仔，為牠「遮風擋雨」。
樓主補充，「1隻被雨淋濕的雀仔無從躲避，原打算躲於地鐵站旁，但人來人往，終嚇怕。正當佢瑟縮一角時，一位路人把手中把傘放下，成為牠的避風港」，直指「香港人真係好有愛」。
網民激讚：香港人有愛
樓主看過相片議論紛紛，大讚「香港人有愛」，「感謝這個好心人，令到雀仔有個暫避的避風港」、「把遮顏色好靚，成個畫面都好靚」、「（雀仔）成身濕晒神情呆滯呀陰公」、「好有愛，發現在threads上處處都有愛」、「美孚啲人真大愛」。
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