尷尬！港鐵拖篋客衝門上車瘋傳　遺這名牌行李箱慘了　網民批離譜

乘搭港鐵切勿衝門，否則隨時得不償失。本港網絡瘋傳1張相片，指港鐵屯馬綫南昌站有拖篋旅客衝門上車，結果雖然人成功上車，卻遺下行李。



相片引來網民熱議，有人笑言「人成功達陣，件留底」、「行李，我走先，你乘下班車來會合我」。亦有網民提醒不應衝門，「因為趕時間而變得更花時間」。



乘搭港鐵切勿衝門，否則隨時得不償失。（AI生成圖片）

乘搭港鐵切勿衝門，免生意外。有港女於Faceboo群組「西環變幻時」發布相片，指港鐵屯馬綫南昌站有拖篋旅客衝門上車，結果遺下行李，「突發，南昌站 有旅客衝門上車，人成功過到，但行李過唔到」。

港鐵拖篋客衝門上車 遺名牌行李箱

從相片見到，現場為屯馬綫南昌站往烏溪沙方向月台，列車已經駛走，幕門關上，而幕門前面有1個疑似丹尼熊（Danny Bear）名牌行李箱，手柄上貼有航空資料標籤，估計是剛乘完飛機的乘客遺下。而行李箱後方，還有1個倒下、放有物品的白色袋。

現場為屯馬綫南昌站往烏溪沙方向月台，列車已經駛走，幕門關上，而幕門前面有1個疑似丹尼熊（Danny Bear）名牌行李箱。（Faceboo群組「西環變幻時」）

行李箱後方，還有1個倒下、放有物品的白色袋。（Faceboo群組「西環變幻時」）

網民爆笑 提醒勿衝門：因為趕時間而更花時間

不少網民看過相片爆笑，「有種好好笑的感覺」、「9 3/4月台」、「灰姑娘漏低玻璃鞋，佢漏低個篋」、「行李，我走先，你乘下班車來會合我」、「咁烏龍嘅」、「人成功達陣，件留底」。

亦有網民提醒不應衝門，以免得不償失，「欲速則不達」、「因為趕時間而變得更花時間」、「無眼看」、「好離譜，最憎呢啲人，知唔知自己拖住篋衝門會撞親人㗎？」。