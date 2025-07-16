港鐵港女「下身這樣穿」被偷拍仲咁做　霸氣反擊KO獲激讚：型到爆

【窺淫罪】偷拍行為必須杜絕！有港女於社交平台發相發文，指日前在港鐵金鐘站被1名男子偷拍裙底，「1部電話，鏡頭向上，就喺我條裙底」，對方事敗想「縮」，但她即時「爆發小宇宙」抓着對方手腕，大叫「你做乜X嘢呀！」，並取出手機拍攝對方及報警，強調「你唔L好走呀！我報L咗警」，最終警員到場揭發男子是慣犯，「電話入面全部都係其他女仔嘅相」。港女又提醒其他女士遇到同類情況不要害怕，「唔好X驚！你愈驚，佢哋就愈得戚。



事件引來網民熱議，大讚樓主「做得好」，「好堅型到爆，真係唔好放過呢啲pX」、「你好勇敢！」、「智勇雙全！respect」。也有偷拍受害女網民分享自己經歷，「師姐well done！感覺上有人做咗我當年唔敢做嘅事」。



偷拍行為必須杜絕！（資料圖片）

偷拍到時觸犯《窺淫罪》！該港女於社交平台Threads發相發文，指7月14日（星期一）下班時間在港鐵金鐘站「人逼人」，突然感到小腿被觸碰，轉身發現竟有男子偷拍其裙底，「我feel到有嘢掂到我小腿。一擰轉頭，X！一部電話，鏡頭向上，就喺我條裙底！」。

當日樓主穿短裙，被1名男子偷拍裙底。（kiss_tszching／Threads）

港女乘港鐵被偷拍裙底 霸氣擒色狼

樓主表示，男子事敗後想「縮」，惟她怒火中燒一手抓着男子手腕，用盡力大叫「你做乜X嘢呀！」，引起現場其他乘客注意。樓主續說，男子「塊面青晒」，辯稱「小姐你誤會咋！」，她隨即反駁「誤會？我DXXM呀！你部電話塞X咗入我裙底呀！」，並打開相機拍攝對方和報警，強調「你唔X好走呀！我報X咗警」。

樓主指，港鐵月台職員及警察很快到場，揭發這名男子原來是偷拍慣犯。（AI生成圖片）

揭偷拍慣犯 港女籲女士們遇事勿害怕

樓主指，港鐵月台職員及警察很快到場，揭發這名男子原來是偷拍慣犯，「搞咗一大輪，原來條友係慣犯，電話入面全部都係其他女仔嘅相」。

樓主最後提醒其他女士，遇到同類事情不要害怕，「我想同所有姊妹講：信你嘅直覺！唔好X驚！你愈驚，佢哋就愈得戚。我哋着咩衫，都唔係佢哋可以侵犯我哋嘅理由。我噚日（7月14日）真係好X攰，但我冇後悔，因為我知道，我做啱咗」。

網民看過帖文讚樓主「得做好」。（kiss_tszching／Threads）

網民激讚：智勇雙全

網民看過帖文議論紛紛，不少人讚樓主「得做好」，「好堅型到爆，真係唔好放過呢啲pX」、「智勇雙全！respect」、「叻女！唔可以姑息呢啲人」、「你好勇敢！」、「做得好，夠guts + 臨危不亂」、「希望多啲你夠膽直斥其非嘅人，等呢類變態佬唔敢咁猖狂」。

亦有同為偷拍受害人的女網民分享自身經歷，「X我以前都試過！Feel到隻腳冰冰地涼涼地，原來係個變態部電話攝入裙底掂到我隻腳，但當時我仲入世未深，反應唔切，佢最後走咗，之後愈諗愈嬲！師姐well done！感覺上有人做咗我當年唔敢做嘅事」、「叻叻，辛苦你喇。我之前MTR着類似嘅衫Feel到有人隻手喺我膝頭掃上去Pat度，真心嗰排有PTSD，一啲都唔好受……」。不過也有網民質疑事件真偽，「放工時間無其他人拍片擺上網？唔係好信」。

偷拍或犯《窺淫罪》可監禁5年

根據香港法例第200章《刑事罪行條例》第159AAB條「窺淫」罪，任何人「為了觀察或拍攝個人的私密部位或私密作為，而觀察（不論有借助或沒有借助設備）某名個人的私密部位，或某名個人進行私密作為，或拍攝某名個人的私密部位，或某名個人進行私密作為」，即屬犯罪，最高可判處5年監禁。