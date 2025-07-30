家傭想做兒媳？僱主爆家傭向14歲少主示愛　網民建議辭退：有機心

聘請外傭來工作，對方卻想做「兒媳」？近日有網民發帖指家中聘請的家傭竟向他的14歲兒子表白，詢問他兒子對她「有沒感覺」，最終遭兒子拒絕。事後他甚是震驚，於是發帖詢問網民是否有不少家傭想與港人結婚。不少網民都認為樓主的家傭向未成年少主示愛的行為不妥，更建議樓主辭退家傭，甚至表示「另類博炒」、「咁好離譜！要快啲炒咗佢，14歲好易俾佢氹到」。



有網民發帖指聘請的家傭竟向他的14歲兒子表白。（《愛·回家之開心速遞》劇照）

該名網民在Facebook群組「聘請工人姐姐關注組」發帖，表示家中外傭向他14歲的兒子表白，「問我兒子對佢有沒感覺」，而兒子已拒絕對方表白。他好奇發帖，「請問是否很多這種想嫁港人的家傭」。

大批網民感到震驚，有網民批評樓主的家傭，認為她向未成年少主示愛是處事不妥，更質疑她「想為未來鋪路」，甚至表示「另類博炒」、「咁好離譜！要快啲炒咗佢，14歲好易俾佢氹到」、「有機心的，想做女主人，不得了，小心呀」。

網民擔憂樓主的兒子尚年輕，或會被家傭「氹到」。（《愛·回家之開心速遞》劇照）

另有網民就建議樓主盡快將家傭辭退，及要確保兒子避免與家傭獨處，「這種家傭不宜留在家中，立炒」、「為免日後有咩麻煩或被設局，我建議你着手找個新工人」、「叫你兒子同個工人保持一定距離，最好唔好獨處」。

（Facebook）