哥哥與外傭奉子成婚！阿妹力數哥嫂啃老「罪狀」　轟阿哥：不孝子

家家有本難唸的經！近日有女生發帖狂呻與兄嫂相處不快，更直言「從此屋企不和諧都係因為呢個大嫂引起」。她大爆大嫂身份其實是來港工作的外傭，與哥哥透過交友應用程式結識，之後奉子成婚，並搬到其母家中。而大嫂生子後不工作也不做家務，起居及家務全靠有腳患的母親負責，眼見母親受累，女生越發不滿，發帖訴說積壓日久的怒火，並「勸」網民「千祈唔好娶工人姐姐做老婆」。而帖文引起網民熱議，不少人卻在看完她與哥哥的對話後，覺得哥哥才是問題最大之人！



有女生發帖指哥哥結識了1名來港工作的印尼籍女傭，並與對方奉子成婚，結果卻引發家庭矛盾。（AI生成圖片）

該名女生在社交平台Threads發帖「警世」，表示「千祈唔好娶工人姐姐做老婆，唔係就會好似我屋企咁家嘈屋閉」。她指，約30多歲的哥哥幾年前玩交友App結識了1名來港工作的印尼籍女傭，後來與對方奉子成婚，如今侄子已經2歲，而自從大嫂加入家庭後，就開始出現問題，令她不滿稱「從此屋企不和諧都係因為呢個大嫂引起」。

心疼母親勞累 力數哥嫂「罪狀」

樓主透露，本來她與家人同住在母親名下的居屋中，後因哥哥結婚，她被迫搬走，但搬走後仍維持每月給母親1萬元家用，反而哥嫂雖住在家中卻不給家用，也不做家務。她狠斥大嫂自私及「好似當生咗個仔就大曬咁」，指大嫂結婚後已取得香港身份證，但沒有外出工作，也不做家務，平日只需要看着兒子玩，至於飲食起居及家務等全由有腳患的母親打理，「但佢（大嫂）仲成日怪我哋唔幫手睇佢個仔」。

樓主指大嫂平日只需要看着兒子玩，飲食起居等全由有腳患的母親打理。不過，大嫂仍不滿她們沒有幫忙照看孩子。（AI生成圖片）

樓主指，其實平日放工後她亦有幫忙照顧侄子，連侄子的嬰兒車都是她出錢購買，卻遭大嫂向哥哥「打小報告」指她的行為是為了討好哥哥，令她氣極反問「我阿哥連家用都冇畀，請問我要討好佢做乜嘢？」。

狠斥哥哥「生仔都係冇心肝㗎」

隨後，樓主又指斥哥哥「冇心肝」、「媽寶」、「咩都幫晒個老婆」，指他平日靠母親打理家事，卻從不道謝，反而批評母親煮飯手藝；又指哥哥放假會與妻兒外出玩卻從不曾帶母親去遊玩。而大嫂也不滿母親沒有帶孩子去公園玩，樓主遂反駁「梗係啦，人哋個阿媽要返工所以咪嫲嫲湊囉，你唔使返工，我媽腳又唔好，你仲要佢帶個BB落街玩？」。

樓主怒轟大嫂為了香港身份證「特登搞大自己個肚」，又指斥哥哥貪圖性慾淪為「水魚」，及痛罵他是「不孝子」。（Threads）

與哥哥再起衝突

而近日樓主再度因大嫂之事與哥哥起衝突，從她上傳的對話內容中，她向哥哥表示「即係印尼妹話要我哋幫手睇BB同洗碗佢先煮飯係咪呀」，而哥哥簡短回應「Yes（是）」。樓主即不滿指兄嫂二人從不幫忙洗碗，而一家三口的嬰兒用品、日用品等費用還是從她的家用中支出，哥哥卻表示「要講你哋自己同佢講啦，咪搵我做中間人」。樓主繼續連珠炮法怒轟大嫂為了香港身份證「特登搞大自己個肚」，又指斥哥哥貪圖性慾淪為「水魚」，及痛罵他是「不孝子」。

樓主解釋對兄嫂反感的原因，「我嬲唔係因為佢（大嫂）係外籍人士，而係佢性格真係好差，佢仲做過好多好難頂嘅嘢我冇寫出嚟，而我阿哥就係不作為，所以我先咁嬲」，並指其實哥哥亦曾表示「頂唔順」大嫂，而家人全都不喜歡大嫂所作所為。

樓主表示「以上所有問題只要我哥有錢，請個工人就解決到，一去到結婚真係要好現實先得」，但有網民就打趣稱「有錢請個工人，可能有兩個阿嫂」。

樓主因大嫂之事與哥哥起衝突，但哥哥卻不願幫忙與大嫂進行交涉。（AI生成圖片）

網民反指阿哥問題最大

不少網民都認為樓主的兄嫂均有不妥，而哥哥問題似乎更為嚴重，「一家三口痴飲痴食痴住，仲想托兒？點解可以唔使畀家用？」、「似乎有問題個個係你阿哥喎」、「見到你阿哥同你講有咩不滿直接同個印尼阿嫂講、咪搵佢做中間人，已經知你阿哥份人一啲責任心都冇」、「你阿哥搞大人個肚，照顧佢老婆係你阿哥嘅責任」、「你阿哥肯定係媽寶寵壞晒」。

亦有網民提出其他建議，「既然你畀得一皮嘢家用，直接租大間少少屋接你阿媽一齊住仲好，等你阿哥自己執」、「你地三口六面同佢老婆講清楚啦，同埋你只要cut家用斷金援就即刻唔使煩㗎喇，淨係畀阿媽」。

（Threads）