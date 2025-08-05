衝入校園「示愛」恐嚇！「癡情男」騷擾女教授捱告 背後動機心寒
不論任何動機，持續騷擾他人就是犯法！台北1名大學新聞系女教授慘遭「癡情男」纏擾，對方7個月內不但多次到校守候，而且當眾「示愛」，甚至辱罵和恐嚇公開「黑材料」和拉白布，嚇到女教授報警求助，同時申請保護令，但該男子繼續違令尋人。檢察官經跟進後，以涉嫌違反《跟蹤騷擾防制法》等罪名對男子作出起訴。
另外，有媒體報道，「癡情男」其實並非真的愛慕女教授，而是不滿她對1宗案件的鑑定意見，以「示愛」為名，多次進行騷擾。
受害人曾在中天換照案件擔任鑑定人
台媒於今年7月報道，據了解，受害人在台北1名大學新聞系擔任教授一職，曾在國家通訊傳播委員會審查中天新聞台申請換發執照案件中，擔任鑑定人。另有媒體報道，年約50歲的涉案胡姓男子其實是不滿受害人對中天換照案的鑑定意見，先在校友會和facaebook批評她掩沒良心和無才無德，女教授已經作出提告，胡男變本加厲作出騷擾，口頭上說示愛，其實進行羞辱嘲弄。
留下訊息聲稱「想旁聽課程」
案發2024年11月18日，胡男首次出現在該間大學的新聞系大樓，但他沒有遇到該名女教授，留下訊息聲稱「想旁聽課程」。
3天後衝入課室示愛恐嚇
3天後，他闖入女教授授課教室，當住全班學生面前揚言「要她給我個交代」、「她為什麼告我？」、「她只要跟我吃個飯承認錯誤，就一筆勾銷」、「如果她要躲一生，我就看她怎麼躲，跑得了尼姑跑不了尼姑庵」。胡男除了自稱曾經「送花示好」未獲回應之外，更宣稱「男生追女生要天天站崗，站到她有一天愛上我」，甚至恐嚇「每一堂課都是夢魘，我隨時都要堵你」。
揚言公開「黑材料」和拉白布
女教授報警求助，警方2024年12月6日向胡男發出禁止跟蹤騷擾的書面警告，但胡男選擇無視，由2025年2月至3月期間，胡男多次在新聞系教室外或校園守候，透過LINE轉告其他教授，揚言若受害人繼續避開，就要「在布告欄貼滿黑資料」、「校門口拉白布條」，甚至稱「步步逼死她，她才覺悟！那是她自找的」。
受害人申請保護令 仍被騷擾
受害人2025年4月成功申請跟蹤騷擾保護令，禁止胡男接近或騷擾，為期2年，但胡男仍然沒有收斂，繼續違令尋人，同年5月23日再度前往學院辦公室，狂向其他人追問「今天她在哪上課？」，受害人再次報案，警方接報到場調查。
檢察官作出起訴
士林地檢署經跟進後，認為胡男行為嚴重影響受害人日常生活超身心安全，依照《跟蹤騷擾防制法》中的「實行跟蹤騷擾」及「違反保護令」罪名將他起訴。
（綜合）