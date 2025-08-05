衝入校園「示愛」恐嚇！「癡情男」騷擾女教授捱告　背後動機心寒

不論任何動機，持續騷擾他人就是犯法！台北1名大學新聞系女教授慘遭「癡情男」纏擾，對方7個月內不但多次到校守候，而且當眾「示愛」，甚至辱罵和恐嚇公開「黑材料」和拉白布，嚇到女教授報警求助，同時申請保護令，但該男子繼續違令尋人。檢察官經跟進後，以涉嫌違反《跟蹤騷擾防制法》等罪名對男子作出起訴。



另外，有媒體報道，「癡情男」其實並非真的愛慕女教授，而是不滿她對1宗案件的鑑定意見，以「示愛」為名，多次進行騷擾。



受害人曾在國家通訊傳播委員會審查中天新聞台申請換發執照案件中，擔任鑑定人。（AI生成圖片）

受害人曾在中天換照案件擔任鑑定人

台媒於今年7月報道，據了解，受害人在台北1名大學新聞系擔任教授一職，曾在國家通訊傳播委員會審查中天新聞台申請換發執照案件中，擔任鑑定人。另有媒體報道，年約50歲的涉案胡姓男子其實是不滿受害人對中天換照案的鑑定意見，先在校友會和facaebook批評她掩沒良心和無才無德，女教授已經作出提告，胡男變本加厲作出騷擾，口頭上說示愛，其實進行羞辱嘲弄。

留下訊息聲稱「想旁聽課程」

案發2024年11月18日，胡男首次出現在該間大學的新聞系大樓，但他沒有遇到該名女教授，留下訊息聲稱「想旁聽課程」。

胡男衝入課室「示愛」辱罵。（AI生成圖片）

3天後衝入課室示愛恐嚇

3天後，他闖入女教授授課教室，當住全班學生面前揚言「要她給我個交代」、「她為什麼告我？」、「她只要跟我吃個飯承認錯誤，就一筆勾銷」、「如果她要躲一生，我就看她怎麼躲，跑得了尼姑跑不了尼姑庵」。胡男除了自稱曾經「送花示好」未獲回應之外，更宣稱「男生追女生要天天站崗，站到她有一天愛上我」，甚至恐嚇「每一堂課都是夢魘，我隨時都要堵你」。

揚言公開「黑材料」和拉白布

女教授報警求助，警方2024年12月6日向胡男發出禁止跟蹤騷擾的書面警告，但胡男選擇無視，由2025年2月至3月期間，胡男多次在新聞系教室外或校園守候，透過LINE轉告其他教授，揚言若受害人繼續避開，就要「在布告欄貼滿黑資料」、「校門口拉白布條」，甚至稱「步步逼死她，她才覺悟！那是她自找的」。

受害人多次被騷擾。（AI生成圖片）

受害人申請保護令 仍被騷擾

受害人2025年4月成功申請跟蹤騷擾保護令，禁止胡男接近或騷擾，為期2年，但胡男仍然沒有收斂，繼續違令尋人，同年5月23日再度前往學院辦公室，狂向其他人追問「今天她在哪上課？」，受害人再次報案，警方接報到場調查。

檢察官作出起訴

士林地檢署經跟進後，認為胡男行為嚴重影響受害人日常生活超身心安全，依照《跟蹤騷擾防制法》中的「實行跟蹤騷擾」及「違反保護令」罪名將他起訴。

（綜合）