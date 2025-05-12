失戀男被分手！叉頸兼恐嚇落降頭︰可怕的是我養的小鬼　下場曝光

曾經是親密戀人，但再見不是朋友，甚至可能是加害者。台灣1名男子不滿「被分手」，不但向前女友聲稱會散布謠言中傷，而且有養小鬼，要向她和其家人落降頭，其後甚至向前女方「叉頸」，最終被捕。



法官裁定被告「恐嚇危害安全」罪名成立，判處入獄3個月，可易科罰金9萬新台幣（約2.2萬港元），緩刑2年。



被告揚言「可怕的不是我，是我養的小鬼」，威脅透過小鬼，向對前任女友和其家人不利，甚至要用女方的名義落降頭。（《不死咒怨2 》劇照）

失戀男恐嚇︰可怕的不是我，是我養的小鬼

台媒於今年5月報道，案件在雲林地院審理，男被告和受害人原本是情侶，但女方於2023年提出分手，被告從分手當天開始，即向前女友持續傳送訊息和恐怖圖片，時間長達大約2個月。失戀男更聲稱會散布女方有外遇、賣身等與性相關的謠言，又表示自己有養小鬼，揚言「可怕的不是我，是我養的小鬼」，威脅透過小鬼，向對前任女友和其家人不利，甚至要用女方的名義落降頭。

雙方談判不果，被告掐住前女友頸部。（《那年盛夏我們綻放如花》劇照）

受害人被「叉頸」報警求助

除了恐嚇之外，被告還「訴諸行動」，曾經故意撞倒受害人的電單車，而雙方談判不果，被告掐住前女友頸部，最終女方決定報警求助。

法官判罪成 緩刑2年

被告承認罪行，法官認為被告分手後沒有使用理性方法處理感情問題，反而持續騷擾受害人，但考慮到被告認罪，並和受害人達成和解，裁定「恐嚇危害安全」罪名成立，判處3個月有期徒刑，但可易科罰金9萬新台幣（約2.2萬港元），緩刑2年，全案仍可上訴。

（綜合）