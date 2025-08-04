燒錯遺體！殯儀館因姓氏相同出錯　家屬見一異常揭發事件感震怒

日本有葬儀社因職員疏忽，發生「燒錯屍」事件。有殯儀館員工為死者辦理出棺與火化時，因為未有依照規定確認其全名，誤將另一具「姓氏相同」、無人認領的遺體安排進行火化，事後家屬發現骨灰有異常，遂揭發事件。該葬儀總公司目前已向家屬致歉，並重新安排出棺儀式，承諾未來將採取相應措施，包括徹底確認遺體姓名、出生、死亡日期等，以防類似事件再次發生。



日本有葬儀社發生離譜烏龍事件，有員工因未有確認死者全名，誤將「姓氏相同」遺體安排進行火化。（網上影片截圖）

殯儀館員工未確認死者全名 燒錯「同姓遺體」惹議

綜合日本媒體等報道，事件發生在2025年1月，由「ティア（TEAR）」公司營運、位於名古屋市瑞穗區轄下的殯儀館，有員工為一名女性死者辦理出棺與火化時，因為未有依照規定確認其全名，誤將另一具姓氏相同、沒有親屬認領的遺體進行火化程序。

涉事員工未依照規定確認死者全名，誤將另一具姓氏相同、沒有親屬認領的遺體進行火化。（示意圖／unsplash＠good_funeral_guide）

涉事殯儀公司致歉：已重新安排正確殮葬儀式

直至完成火化儀式，原本理應進行火化的死者家屬發現骨灰有異常，提出質疑才揭發這宗「燒錯遺體」事件，引來家屬批評涉及嚴重疏忽。涉事葬儀總公司事後向死者家屬致歉，並已重新安排出棺儀式，亦向警方與市政府提交報告，承諾未來將採取措施，徹底確認遺體姓名、出生、死亡日期等，「我們深感抱歉，將努力防止類似事件再次發生」。

（綜合）