港女與同居男友養2貓　分手後男方竟搶貓威脅　網民批：恐怖情人

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-03-24 08:00

不少寵物主人都視毛孩如子女般愛護，有網民近日於討論區發文，指女友人近日與同居1年多的男友提分手，對方拒絕接受，更擅自帶走女方照顧有加的2隻貓作為威脅。樓主指，友人的男友未有交代貓隻下落，非常擔心寵物的安危。帖文引起網民關注，批評男方是恐怖情人，竟以動物作為籌碼。

有港女向同居男友提分手，惟男方疑不接受，更帶走2人共同飼養的貓隻。（《旅貓日記》劇照）

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該網民於香港討論區代友發文，稱女友人與男友同居1年多，其間2人領養了2隻貓，女方視貓如子女般受護，「平時主要都係我朋友照顧多，佢男朋友好多時都唔理啲貓嘅日常生活」。

近日友人與男友相處出現問題，女方提出分手，2人分開的最大問題就是2隻貓如何處理。樓主指女友人與兩貓已建立深厚感情，希望帶走牠們，然而男友拒絕分手，竟想到以貓作為談判籌碼，「男朋友就睇住呢點，不停用啲貓威脅佢，唔畀佢分手或者走人」。

樓主指友人男友將貓帶走後，未有透露貓隻的下落，令友人非常擔心。（《旅貓日記》劇照）

樓主指，友人原打算「偷偷地返屋企拎走啲貓先」，惟被男友發現，「家下佢男朋友拎走晒啲貓唔知去邊」。樓主及友人均非常擔心貓隻的安危，不知應如何處理這情況，「我同朋友都好驚啲貓有乜事，呢個情況報警有冇用？但係香港好似又冇法例保護動物」。

帖文引來網民關注，不少人直斥涉事男友是恐怖情人，竟以小生命作為感情的談判籌碼，「好恐怖嘅人，拎小動物嚟威脅」、「證明分手決定沒錯，必須要分手，兩隻貓留返上法庭搞」、「試下由屋企人或共同朋友入手？癲佬多數受軟唔受硬，建議快主動聯絡，擔心啲貓貓俾佢拎嚟出氣」。

帖文引來網民關注，不少人直斥涉事男友是恐怖情人。（《旅貓日記》劇照）

亦有網民質疑，貓隻由2人共同領養，即使樓主及女友人報警，亦未必可即時以男方盜竊為理由取回貓隻，「你同你朋友都只係猜疑，又冇證冇據報警都冇用。啲貓有冇晶片呀？登記人係邊個？」、「個男朋友拎走啲貓又點喎，樓主又證明唔到佢朋友個男朋友傷害過啲貓，又無講啲貓係邊個登記做主人」、「話收養返來喎，但最重要係牌照邊個登記都唔知」。

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