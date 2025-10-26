好爸爸身世悲慘！喪父獨養5弟妹滿成長創傷　1原因改名惹哭兒子

許多人都有心理創傷，如何找到治癒方法成為一大難題。有港男分享爸爸的成長經，表示對方在內地出世，年幼時父親被批鬥死亡，他是長子，尚有5名弟妹，但母親拒絕照顧，將所有人交托祖母獨力照顧。父親當時只有10多歲，「最細個妹1歲都無，佢要照顧一家七口」，每天辛苦耕田，自己忍受飢餓，「都要搵啲粥水畀細佬妹食」。祖母過身後，他要做苦力養家，其後來港到地盤工作，每月出糧就寄錢回去，包括寄給母親，「自己就死慳死抵」。



弟弟們結婚，樓主爸爸將所有錢包括積蓄和工傷賠償寄給對方。之後又協助家人逐個申請來港，結果自己最遲結婚育兒，但家人「嚟到香港個個嫌棄佢，因為佢仔細老婆嫩，連阿媽睇佢唔起，覺得佢又老又窮，係負累」。



爸爸一直面對自己的成長創傷，直到60歲時突然有了決定，「話想改名換姓，連新名都諗咗」，新姓是當年協助他申請來港的恩人姓氏，新名則叫「天佑」，取其「天佑善人」意思。取得新身份證當天，「佢覺得自己重生」。港男形容自己傷心流淚，「想像唔到我老豆係點解頂住自己嘅童年陰影，盡佢最大努力帶畀我快樂嘅童年」。



許多網民留言安慰樓主，指「爸爸係付出型，只係遇人不淑，還好有你同媽媽一直陪住佢」、「睇到改名個度都有啲感動，祝福你爸爸」、「他把自己想要的童年放在你身上，他真的好厲害」。



樓主爸爸一直辛苦賺錢，來到香港從事地盤工作，每月出糧就寄錢回去，包括寄給自己母親，「自己就死慳死抵」。

樓主爸爸喪父 與弟妹被趕回鄉下

樓主在threads表示，爸爸原生家庭經濟條件差劣，本身在內地出世，爸爸是長子，下有5名弟妹，但幼年時父親因批鬥死亡，母親當年「唔想湊住咁多仔女，恨心趕晒佢哋返老家」，由得年老奶奶獨自撫養六兄弚姊妹，母親對他們的情況一直不聞不問。

獨力照顧一家七口

樓主爸爸當年只有10多歲，「最細個妹一歲都無，佢要照顧一家七口，每日耕田做到半死」，他更要「餓住個肚，都要搵啲粥水畀細佬妹食」，數年後老奶奶病逝，樓主爸爸開始就做苦力養家，之後來到香港從事地盤工作，每月出糧就寄錢回去，包括寄給自己母親，「自己就死慳死抵」。

家人來港後見到樓主樓主「仔細老婆嫩」，嫌棄他們一家家境貧窮，繼而疏遠。

動用所有錢協助胞弟結婚

樓主指爸爸有一次遇到工傷「斷咗隻手指」，公司賠償數千元，適逢最大胞弟要結婚，爸爸二話不說將全部賠償金寄回去，協助胞弟結婚。之後另1名胞弟要結婚，爸爸取出全部積蓄，打算親自帶回鄉下，卻遇到賊人打劫扑傷頭部，爸爸失去金錢，繼而向老闆借糧，「點都要帶錢返去畀細佬做老婆本」。

申請家人來港 反遭嫌棄家境貧窮

樓主指爸爸之後逐個協助家人申請來港，導致自己最遲結婚生兒育女，豈料家人來港後，見到他「仔細老婆嫩」，嫌棄他們一家家境貧窮，繼而疏遠，連樓主祖母都「睇佢唔起，覺得佢又老又窮，係負累」。

樓主爸爸改名換姓，「攞新身份證嗰日，佢覺得自己重生」。

爸爸決定改名換姓獲新生

樓主慨嘆爸爸獨自承受成長創傷，到了60歲時，他突然稱想改名換姓，新姓氏就是當年協助他申請來港的恩人姓氏，「因為佢覺得呢個人幫佢改變命運」，新名字則是「天佑」，取其「天佑善人」意思。樓主當然支持，立刻尋求律師協助，而且更改電話號碼。爸爸欣慰樓主肯帶同他去改名，但沒有要求樓主跟隨自己新姓氏，因始終只是其創傷而已，「攞新身份證嗰日，佢覺得自己重生」，樓主當場悲泣，「想像唔到我老豆係點解頂住自己嘅童年陰影，盡佢最大努力帶畀我快樂嘅童年」。

網民大讚︰你父親好偉大

許多網民支持樓主父親，「最犀利既係佢學識放過自己，透過改名換姓呢個『儀式』」、「你父親好偉大」、「睇到好感動，覺得你老豆咁樣捱，都仲照顧到你哋好勁」、「好人一定有好報」。

