貴族女愛上性侵犯！私奔誕女貧困坎坷　女嬰棄屍垃圾堆揭悲慘內情

英國發生駭人殺嬰案，1名生於貴族家庭的女子愛上有性侵前科的男子，其後2人私奔後育有一女，卻與家人斷絕聯絡，生活貧困得要從垃圾桶尋找食物維生。其後2人為了避開社福機構介入，終日過上逃難般的生活，最後卻將出生只有2周的女兒棄屍在垃圾堆中，最後2人被判定誤殺罪成，正等候判刑。



瑪頓曾解釋因擔心女兒被社福機構帶走寄養，才選擇逃走。（網上圖片）

瑪頓出身貴族家庭，可是愛上有性侵前科的戈登後，由富家女變成貧困得要翻垃圾覓食。（網上圖片）

綜合外媒報道，38歲的英國貴族後裔瑪頓（Constance Marten），其父親納皮爾瑪頓（Napier Marten）曾是伊莉莎白二世的榮譽侍從。瑪頓自小受良好教育，就讀學費每年3萬英鎊（約32萬港元）的聖瑪麗女子學校（St Mary’s School），其後於里茲大學主修阿拉伯語與中東研究。長大後曾被《Tatler》雜誌選為「本月之星」，過着豪華耀眼的生活。

愛上性侵犯命運突變

惟瑪頓在10年前遇上有性侵前科、年長13歲的戈登（Mark Gordon）後，命運隨之突變，瑪頓先與貴族家庭斷絕來往，生活陷入困頓需不斷搬家。到了2023年，瑪頓與戈登帶着新生兩周的女兒維多利亞過上逃亡的生活，一家人在野外露營，被迫從垃圾桶中找食物維生。據悉，瑪頓是擔心女兒被社福機構帶走寄養才逃走。

戈登與瑪頓雙雙落網被裁定誤殺罪成。（網上圖片）

警方在2023年1月，在1輛被燒毀的廢棄車中發現胎盤後進行大規模搜捕，瑪頓與戈登最終在2月27日雙雙落網，但卻不肯透露女嬰的下落。警方2天後在某花園棚屋的垃圾堆中發現1個購物袋，內裏有1具腐爛的嬰屍。

被裁定誤殺罪成

控方指嬰兒死因可能是體溫過低或窒息，瑪頓聲稱是睡覺時用外套抱着女兒而導致意外事故，但法院審理案件後，載定瑪頓與戈登誤殺罪成立，2人早前被裁定妨害司法公正、隱瞞嬰兒出生及虐兒等罪，正等候判刑。