4星座注定情路坎坷　水瓶不夠成熟　人馬座寧分手也不願解決問題

感覺小編的身邊總是不缺懷念前任的人，每一次失戀都讓人傷筋動骨，可是下一次戀情一來，又有誰不會飛蛾撲火呢？



不過下面這幾個星座千萬別灰心，不管現在在感情方面覺得有多灰暗，你們的未來還是會很光明的哦！

示意圖（《失戀日》劇照）

水瓶座

其實作為風向星座，水瓶並不缺乏人際交往方面的能力，可是水瓶的三觀天生就與普通人不同。在真正成熟之前，他們需要一定的時間來學習，如何像一個正常人一樣喜怒哀樂、待人接物，只有當他們學成畢業之後，才有可能收穫一段長久的感情。

白羊座（牡羊座）

白羊座在戀愛的時候，都是有話直說，有氣直撒，自己一不開心，先發泄情緒而不是溝通，但是久而久之失戀次數多了，白羊也會（被迫）自我反思一下，開始學習如何經營一段感情。

他們在戀愛裏永遠需要成長，所幸的是，成熟後的他們可是非常靠譜的好戀人哦！

相關文章：4個星座分手會流淚但絕不糾纏 天蠍果斷抽離 哭過後更快重生

+ 8

射手座（人馬座）

其實相對其他幾個星座來說，射手更像是自己給自己找麻煩，對他們來說，花花世界永遠玩不夠，只有等年齡稍大之後心才可能定下來，在這之前，他們如果在感情中遇到問題，第一時間想到的不會是努力去解決，而是想着：

天涯何處不能浪，一個不好咱就換。

所以自然他們的感情運會先坎坷一些日子啦。

獅子座

年輕時候的獅子座，對另一半總是有許多幻想和要求：

哼，這麼平庸的傢伙怎麼能配得上本喵呢！快滾！

可事實上人無完人啊！這個道理，獅子座們怕是只有經歷得夠多了才能理解，或者說終於肯向現實低頭，其實有時候不要太較真，糊塗一點也許會過得更開心哦。

所以大家都來說說，你從每一段戀情中都學到了什麼呢？

相關文章：3大星座愛情路上運氣最差 最易遇上渣男 雙魚勿再為愛衝昏頭腦

+ 7

【本文獲「鬧鬧女巫店」授權轉載，微信公眾號：witchstudio】