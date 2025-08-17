四個生肖憑實力單身！屬龍高傲難脫單「他」直接又衝動讓人受傷
撰文：聯合新聞網
在愛情裡，有人靠溫柔取勝，有人則是「氣場」強到讓對方不敢靠近。他們可能並無惡意，但不小心展現出的強勢與壓迫感，往往讓另一半壓力山大，轉身就想逃。搜狐網分享有4個生肖，就是天生氣場驚人，總把人嚇跑的代表，快看看有你嗎。
生肖虎／忽冷忽熱
屬虎的人熱情與驕傲並存，戀愛時熱力全開，但又怕在感情中失去自我，所以常在投入與抽離之間反覆掙扎。虎對愛情忽冷忽熱的態度，很容易讓對方不安，甚至誤解虎「其實沒那麼愛」。
生肖龍／太過高傲
屬龍的人有天生的王者氣勢、領袖風範，加上不容侵犯的態度，讓人第一眼就感受到壓迫感。他們對愛情執著且真心，但高傲的外在表現，讓追求者容易退避三舍，甚至誤會他們不在意。
生肖蛇／太過冷淡
屬蛇的人以神秘與冷靜著稱，他們不會輕易袒露心意，感情觀謹慎而深沉。雖然若即若離的魅力讓人著迷，但過於保護自己的態度，也會讓對方感到距離遙遠、不知所措。
生肖馬／太過直白
屬馬的人熱情如火，捧著一顆真心，喜歡直接表達感受與想法。和馬相處，雖然省去猜心的麻煩，但有時馬有時過於衝動、不穩定，過於直白犀利的言辭，也常常讓對方受傷。
