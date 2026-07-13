4大最佳閨密星座　天蠍座願為你與世界為敵　巨蟹因你快樂而快樂

哪些星座是「女性朋友中的天花板」？



如果這些星座成為你的閨密，一定要好好珍惜。

《閨密2》劇照

巨蟹座

巨蟹情感細膩，擅長共情，總是給閨密提供情緒價值。因為由月亮守護的巨蟹座閨密，天生自帶母性關懷。

她們尊重你的每一份情緒，快樂時比你更開心，難過時給你最温暖的懷抱。她們不僅是傾聽者，更是「情緒容器」，為你絕對保密，給你十足的安全感。

金牛座

所有的金牛都是行動派摯友，可靠如山的存在。她們會默默行動，支持你的選擇。

金牛座的閨密或許不常說甜言蜜語，但只要你遇到問題，她們都願意陪你面對，為你出謀劃策，籌集資源。你做的決定，她未必理解，但一旦是你想做的，她就會穩穩地支持你。這種尊重不是迎合，而是「你轉身，我都在」的踏實。

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天蠍座

不要懷疑天蠍的忠誠，因為把你當閨密，所以願為你與世界為敵。

天蠍閨密的愛是深邃的、熾熱的，她們尊重的是那個完整的你——包括你的光明與陰暗。你不需要偽裝，也不要害怕被天蠍看穿。因為天蠍一旦認定了你，就會付出百分之百的忠誠。她們願意成為你的鎧甲，和你一起面對世界的風霜。

天秤座

天秤閨密，長情且充滿分寸感，注重和諧，積極維護你的體面。她們會尊重你的社交邊界和感受，總能敏鋭地察覺你的不適，並巧妙化解尷尬。你的很多難處，不愉快，心累，其實她們都知道。但只要你不願意說，天秤都會裝不知道，並且默默給你支持，甚至「不經意」提供物質幫助。

天秤認為，輕鬆的關係最重要，所以會極力維護你們之間的輕鬆氛圍。

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