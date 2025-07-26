怎知財運即將爆發？心理諮詢師指「5件事」或為財神眷顧你的先兆

以下內容節錄自《被財神爺喜歡到怕的方法》。



財運大爆發的前兆

當金毒逐漸淨化後，你身邊的金流就會開始改變。屆時，會出現顯而易見的前兆。那就是你會經常撿到錢。

我在第1章提過我平時經常撿到錢。我把這個情況比喻成「會跟錢對上眼的體質」，而這正是財運到來的前兆。

除此之外，當財運突然爆發時，還會出現下列這些前兆。這些全部都是我客戶的親身經歷！

《被財神爺喜歡到怕的方法》：5大財運爆發前兆（圓神出版授權使用）

1. 經常碰見象徵好兆頭的動物

像是瓢蟲、鳳蝶、青蛙、壁虎、烏龜等。

我有一位男性客戶是自由業，有一天，房間的天花板好像掉了甚麼東西下來，他嚇得定睛一看，才發現是壁虎。他打開窗戶讓壁虎離開，結果沒有多久，他就簽下了一份酬勞超過八位數的大型顧問契約。

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2. 看見龍雲

龍雲顧名思義，就是看起來像龍的雲彩。雖然這種雲沒有明確的定義，不過只要你覺得看起來像，那就是龍雲。龍雲即是龍神的化身。龍神會帶來各種好運，特別是財運。

有位女性客戶說「我看到天空有龍雲，就去買彩券試手氣」，結果居然中了三百萬日圓。或許你的頭頂上就出現了龍雲，只是你沒有發現而已！

3. 觀葉植物欣欣向榮

只要運氣順暢流通，整個屋子裏都會有好的氣循環。如此一來，觀葉植物就會茂盛成長、變得生氣勃勃，這就是財運上升的前兆。

有位客戶說他家的觀葉植物突然長得很茂盛，後來就被祖父母交代「把這筆錢用來照顧孩子吧」，拿到兩百萬日圓的意外之財。

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4. 救助動物

像是收留走失的家貓、照顧落巢的雛鳥，剛才的「讓壁虎離開家中」也是其中一個例子。有位客戶告訴我，他在散步途中發現有鯉魚跳出池塘，在岸邊不停抖動，於是他上前把鯉魚放回池子裏。結果一個月後，他升上了主管職，薪水三級跳。

除了動物以外，救助昆蟲也是一樣。把闖進家裏的昆蟲引導到室外，或是把在馬路上容易被車子輾到的昆蟲移到樹木邊。就算是小小蟲子，也可能會回來報恩喔！

5. 不小心把衣服穿反

其實，我經常不小心把衣服穿反（笑）。每次穿反時都會覺得很丟臉，但這也是財運上升的前兆。

有位客戶把襯衫穿反就直接去上班，被同事提醒後覺得很丟臉，但是在幾天後發放獎金的日子，他發現入帳金額提高了很多，是前所未見的數字。

你是不是有過類似的經歷呢？如果你有頭緒的話，可以在潛意識裏洗腦自己「我接下來就要發財了！」自我暗示也很重要。雀躍期待的心情可以吸引財運！

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《被財神爺喜歡到怕的方法》封面（圓神出版授權使用）

書名：《被財神爺喜歡到怕的方法》

作者：心理諮商師masa（明治大學法學院法律系畢業。之後他學習心理學相關知識，並成為一名心理諮商師。著有暢銷書《睡前3分鐘超感謝筆記》《被財神爺喜歡到怕的方法》）

譯者：陳聖怡



【本文獲「圓神出版機構」授權轉載。】