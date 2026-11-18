孝順自古以來是中華民族的傳統美德，不過，有些人因太過以自我為中心，不盡責任孝敬父母。



《搜狐網》命理專欄點名有3大生肖「最不孝順」，不僅脾氣起伏大、個性自我，甚至在生活獨立性上也較不足，因而讓父母承受許多困擾與壓力。

孝順自古以來是中華民族的傳統美德，卻不是每個生肖都能輕鬆做到。（《心居》劇照）

生肖蛇：情緒起伏大 衝動易傷親情

屬蛇的人性情多變，情緒波動較為明顯，遇事容易受到情緒影響，進而做出衝動的決定。在家庭相處上，這樣的性格可能因一時失控而傷害親人感受，久而久之影響親子或家人之間的信任與關係。

生肖雞：自我意識強 易忽略家人感受

屬雞的人通常直率又熱情，行事風格鮮明，但他們有時過於以自我為中心，專注在個人想法與需求上，反而忽略對家人的體貼與關懷。這樣的態度，容易讓家人感到被冷落，進而產生隔閡。

生肖羊：性格溫順 卻缺乏生活獨立性

屬羊的人給人溫順善良印象，但他們往往欠缺獨立生活的能力，遇到問題時容易依賴他人，長期下來可能將責任轉嫁給家人，無形中增加家庭負擔。

3大生肖缺乏責任感

命理專欄總結，上述3大生肖被認為較不孝順，關鍵原因在於對家庭責任的承擔不足，不一定會主動照顧家人，較少為家庭的整體幸福付出心力，反而更重視個人自由與享受。

不過專欄提醒生肖分析僅供參考，家人間應多理解與包容，透過溝通才能打造更和諧的家庭關係。

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