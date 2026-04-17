生小孩住月子中心！公婆恨抱孫叫搬回夫家　新手媽：好日子快結束

「相見好，同住難」，與老爺及奶奶保持適當距離，可能有助維持良好關係。台灣1名新手媽媽表示，尚有2周便離開月子中心，老爺突然詢問丈夫，她會否搬去夫家繼續休養。意下之言，其實想新抱連同新生孫搬去同住，丈夫更指其母親「很期待要跟我們同住」。



新手媽媽一聽就知道「公婆主要是想跟寶寶在一起」，她一來本來分開住，二來不想和老爺和奶奶同住，三來夫家有「很糟糕的小姑跟侄子」，所以她極度抗拒，但丈夫稱離開月子中心當日，兩老有機會衝過來迎接，令她慨嘆「好日子快結束了」。



許多網民留言指「你老公真沒用, 也不會幫你擋回去」、「提早一天離開月中回家，並鄭重警告豬隊友不讓閒雜人等來住，反正早晚都要黑，早黑早自由」、「無論如何堅持己見，絕不能妥協服從」。



老爺和奶奶主要是想跟寶寶在一起，所以才叫樓主和嬰兒搬去夫家。（AI生成圖片）

老爺和奶奶想樓主產後同住

樓主在facebook群組「毒姑九賤婆媳討論區」表示，尚有2周就要離開月子中心回家，丈夫卻指，其父親詢問「出月中後有沒有要搬去婆家住？」，想叫奶奶打掃房間，丈夫更指奶奶「很期待要跟我們同住」，詢問樓主意下如何，樓主直接拒絕。

樓主︰公婆主要是想跟寶寶在一起

樓主指出，由於老爺不習慣住在樓主和丈夫住所，所以才希望他們搬去同住，但問題是她也住不慣夫家，其實新抱和新生孫之間，「應該說，沒有我也沒關係，公婆主要是想跟寶寶在一起」，他們多次透露想要照顧「帶孫」心願，加上夫家有「表面人很好、私下卻很糟糕的小姑跟侄子」，樓主慨嘆「到底為什麼老人無法擁有自己的生活社交圈，總想插手他人的生活呢？」。

樓主慨嘆「到底為什麼老人無法擁有自己的生活社交圈，總想插手他人的生活呢？」。（AI生成圖片）

奶奶聽到奶粉價錢 急叫新抱「要多吃一點」餵人奶

丈夫更指，奶奶叫樓主「要多吃一點」，樓主質疑為何奶奶會關心她，原來奶奶聽到1罐奶粉售價1,650新台幣（約400港元），只夠寶寶飲1周，「怕我奶水不足，要買很多奶粉，所以才叫我要吃飽」，樓主「瞬間心又涼了」。

老爺和奶奶極大機會「搶孫」

樓主詢問離開月子中心當日，老爺和奶奶會否衝來「搶孫」，丈夫表示「機率非常高，應該說是『肯定的』」，樓主形容「總覺得我的好日子快結束了」、「真的很鬱悶，公婆真的是媳婦生活裡最大的折磨耶」。

網民︰請娘家媽媽趕快過來陪妳

帖文引來大量網民留言，「當然不要啊！去住妳娘家，叫你老公搞定他爸媽住他們自己家」、「請娘家媽媽趕快過來陪你，有她擋，你會輕鬆很多！娘家媽媽也是會想孫的、「直接說清楚，不說就自己在那委屈」。

（facebook群組「毒姑九賤婆媳討論區」）