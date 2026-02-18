要封利市給老爺奶奶？新抱列4原因拒絕包紅包　網民建議這樣做

每逢農曆新年，許多成年人反過來封利市給長輩，表達養育之恩。台灣1名人妻在網上表示，丈夫詢問是否需要包紅包給外父外母，人妻給丈夫選擇，事後她思考自己應否封利市給老爺奶奶，「講真的我不太想包」，列出4大原因，婚前置業仍在供樓，「包給自己的父母紅包就沒剩太多錢」，另外，她平時和老爺完全沒有交集，加上她「有點討厭婆婆，婆婆很愛念很愛管閒事」，此外，由結婚到懷孕，他們完全沒有出過任何費用，相反父母親戚知道她結婚懷孕，「都有包紅包給我」，母親贊助大型嬰兒用品，父母贊助少許月子中心費用，難以抉擇令到她「心裏不平衡」。



許多網民留言指「你們可以講好各自的父母各自處理，然後以夫妻的名義給」、「各自包給各自的父母吧，他父母又沒有養育過你，你父母也沒有養育過他，所以為什麼要包？」、「跟對方說自己的父母自己包」。



（AI生成圖片）

交往半年懷孕閃婚

樓主在「Dcard討論區」表示，和丈夫婚前已經認識6年，單純朋友關係，自己和前任男友分手後，1個月左右就和丈夫「莫名其妙就交往了」，而且「意外的很合得來」，之後就同居，交往半年懷孕閃婚。

丈夫詢問︰那我要包給你爸媽嗎？

農曆新年將至，丈夫突然詢問樓主「以往都包多少給爸媽？」，樓主如實作答，視乎年終獎金而定，通常都是6,000新台幣（約1,500港元），只有1年年終較多，包到1萬新台幣（約2,500港元），丈夫詢問「那我要包給你爸媽嗎？」，樓主形容自己當時「整個愣住，因為我完全沒思考過這件事」，但她讓丈夫選擇。

樓主事後疑惑「那我要包給公婆嗎？」，但「講真的我不太想包」，同時列出4大原因。（AI生成圖片）

樓主不太想封利市給老爺奶奶

樓主事後疑惑「那我要包給公婆嗎？」，但「講真的我不太想包」，同時列出4大原因，首先樓主婚前已經買樓，雖然目前住在丈夫家中，但仍然負擔房貸，「包給自己的父母紅包就沒剩太多錢」，其次樓主和老爺「根本沒講過話，只有打招呼叫爸，公公會回應這樣」，第三樓主直言「有點討厭婆婆，婆婆很愛念很愛管閒事」。

由結婚到懷孕 老爺奶奶零出錢

樓主續說，最重要是由結婚到目前懷孕，老爺和奶奶都沒有出錢，而其父母親戚知道樓主結婚懷孕，都有包紅包給她，「我媽也有贊助一些大型嬰兒用品的錢」，月子中心費用父母亦贊助三分之一，餘下由丈夫承擔，相反奶奶當時知道樓主即將入住月子中心，「還碎碎唸太貴，幫我做月子就好」，直呼「也沒有一定要公婆出錢，但只是娘家有出錢，單純我心裏不平衡」。

網民︰各自包給各自父母就好

帖文引來許多網民討論，「結婚3年大概幾個月才會跟公婆見面一次，每年都是各自包給各自的父母，完全不覺得要包給公婆」、「各自包給各自父母就好，紅包袋上署名夫妻名義，我包給我爸媽的錢也沒變多哈哈」、「我跟先生是互不包，結婚10年了」。

（Dcard討論區）