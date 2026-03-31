韓國熱爆「排毒神水」港女生大推！Taylor Deep Water教正確飲法

香港人對腸道健康日益關注，近期網絡興起一股飲韓國西梅汁排毒熱潮，有人大讚這類西梅汁功效強勁，立即紓解便秘問題，不過有人當普通果汁飲用，大呻飲完肚瀉兼出現「炸爆馬桶」的情況，更質疑當中有否含瀉藥成份。



在韓國大熱，被網民評為「排毒神水」的Taylor Deep Water，指這類排毒西梅汁其實屬「功能性飲品」，但不少人誤當成普通果汁，每天飲用而出現肚瀉情況。Taylor標榜獨家調出「黃金有效配方」，巧妙結合西梅中的山梨糖醇與乳果糖，比一般西梅汁更快速強效促進腸道排空，只要飲用方法得宜，Deep Water會成為腸道排毒救星。



網上掀起飲韓國西梅汁排毒熱潮，有女網民分享Taylor Deep Water的用後感。（Threads圖片）

韓國排毒西梅汁在港爆紅 港女生大讚功效強

韓國排毒西梅汁這股風潮吹到來香港，近期在Threads及Facebook等掀起熱潮，不少網民分享飲後「報告」。有人認為暢便功效好，「只要我有到韓國絕對會一次過買5罐回來，只要覺得有點便秘或是吃太多的時候，喝下去無事一身輕」。有女網民亦表示產品有助紓解旅行期間的便秘問題，「我只要一出門就容易『不順暢』，所以旅行時怎麼解決出門就會有的問題，對我來說，真的很重要！...記得抓好時間，待在家或飯店比較安全也方便」。

也有韓國的網民亦在網上分享用後感：「喝完肚子會一直咕嚕響，請乖乖待在家裡！」另一位熱愛運動的網民亦提到配合運動後的效果：「吃完東西後喝效果最快，運動半小時後腸胃就開始有感，排毒效果真的沒話說」。

Taylor Deep Water全韓銷量突破2,500萬樽，是韓國「內在美容飲品」類別中連續三年穩居No.1。（Taylor Deep Water提供圖片）

權威數據證實市場領導地位

而這支被網民封為「排毒神水」Taylor Deep Water，其實在韓國知名度極高。它在2019年進駐韓國知名藥妝Olive Young，根據官方公布，至今韓國銷量由2019至2026已突破2,500萬樽，更連續三年（2020-2022）榮獲Olive Young Award。從國際市場研究機構Macromill Embrain數據，2022至2024年間Taylor Farms Co., Ltd.於韓國「內在美容飲品」同類產品連續三年穩居No.1。產品除了原味西梅味，另外4款口味，包括青梅、康普茶、西柚及檸檬。

Taylor Deep Water的主要成份是山梨糖醇-西梅、蘋果等水果都含有此成份，據說有助增加腸道內的水分。（unsplah）

成份含山梨糖醇有排便神效

究竟該西梅汁內有何成份可助排便呢？記者查看Taylor Deep Water的主要成份，是西梅中的山梨糖醇。當中山梨糖醇常見於西梅、蘋果等水果的天然成份，能增加腸道內的水分，從而達到通便的效果，成為快速促進排便的關鍵成份之一。

Taylor Deep Water提供5款口味包括原味西梅、青梅、康普茶、西柚及檸檬。（Taylor Deep Water提供圖片）

屬「功能性飲品」 不可每天飲用

正由於功能顯著，坊間對這類有排便功效的西梅汁有不少謬誤，例如當日常果汁般日日飲用，又以為所有人士都適合飲用。根據Taylor Deep Water的官方指引，Taylor將Deep Water定位為「功能性飲品」，強調其作用與一般果汁不同，須因應個人反應調節，在有需要時才飲用，並非每天可飲用，孕婦、長者及12歲以下兒童，飲用前請先諮詢專業醫療意見。

初次體驗者建議首次飲用量為半樽，再配合飲用兩杯清水，並在飲用後的2至3小時內，可能會多次如廁，建議留在有洗手間的室內環境。（Taylor Deep Water提供圖片）

正確飲用達至最佳排毒效果

至於正確飲用方法，Taylor建議初次體驗者，首次飲用份量為半樽，再配合兩大杯清水，以輔助山梨糖醇發揮作用，達至更佳的清腸效果。飲用後腸胃蠕動加快，可能會出現腹脹、排氣或「咕嚕」聲，均屬正常反應，而飲用後的2至3小時內，可能會多次如廁，建議用家留在有洗手間的室內環境。

酬謝支持推體驗價$22優惠

為慶祝銷量突破2,500萬瓶，並感謝香港消費者的支持，Taylor Deep Water 全系列五款產品，現以 $22 超值體驗價推出，限時今日（3月31日）最後一天！

city'super： 網上商店及全線門市

Matsukiyo 松本清： 全線門市

Donki：部分門市

一田 YATA： 全線門市

Taylor 源自美國加州的Taylor Brothers Farms，創立於1916年，擁有自家農場，現已發展為全球最大的有機西梅供應商。品牌於2004年在南韓設立亞洲總部，2011年於釜山設立先進加工廠，結合加州優質原材料與韓國創新食品技術，持續推動業務發展並引領市場創新，為亞洲消費者帶來安全有效的健康產品。