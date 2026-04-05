消防處茶水車停泊小西灣　街坊：第一次見　網民：希望永遠不出動

消防員為市民大眾服務，勞苦功高，一直深受尊敬。近日網上流傳照片，指1輛消防處茶水車停泊在小西灣廣場外，由於這不是常見的救火用消防車，故引來網民熱議。不少網民指出，消防員工作勞苦，支持安排茶水車到救援現場支援，「消防員工作需要大量體力，補充水和食物係體力必需品」，又表示「見到呢啲車喺火場附近，都唔慌細單嘢」、「希望呢部車永遠唔使on duty（出動），只作擺設／參觀／教學之用」。



根據消防處網頁資料，茶水車是特別用途車輛，負責提供茶點及運送膳食予長時間參與滅火及救援行動的消防及救護人員。除茶水車外，消防處亦有供消防員休息、降溫的車輛「歇息15」。



近日網上流傳照片，1輛消防處茶水車停泊在小西灣廣場外，由於這不是常見的救火用消防車，故引來網民熱議。（fb群組「小西灣富景花園居民聯絡組」圖片）

有小西灣街坊於facebook群組「小西灣富景花園居民聯絡組」發文發相表示，「第一次見，消防處茶水車」。

消防處茶水車停泊小西灣引熱議

照片可見，1輛消防處茶水車停泊在小西灣廣場外小西灣道，車門無打開，亦不見消防員。

不少網民指出，消防員工作勞苦，支持安排茶水車到救援現場，「消防員工作需要大量體力，補充水和食物係體力必需品」。（消防處網頁圖片）

網民支持：辛苦為市民服務應有補充品

網民紛紛支持消防處要有茶水車，「消防員好辛苦為市民服務，好應該有補充品」、「茶水車能給予他們一些補充，合情合理給予他們前線人員，支持」、「提供冷熱飲品，有微波爐可加熱食物！其實最緊要是成員工作士氣！」。

有網民指出，不希望見到消防茶水車出動，「那就不好了！只有長時間救援才會用上，要長時間救援還有什麼好事！」、「唔希望見呢架車，每天放車房至退役！」。

根據消防處網頁資料，茶水車是1部特別用途車輛，負責提供茶點及運送膳食予長時間參與滅火及救援行動的消防及救護人員。（消防處網頁圖片）

消防處茶水車什麼時候會出動？車上有什麼？

根據消防處網頁資料，茶水車是1部特別用途車輛，負責提供茶點及運送膳食予長時間參與滅火及救援行動的消防及救護人員。車上配備車載發電機，可以為車上設施，例如：微波爐、熱水爐等等，提供穩定的電力。

根據消防處網頁資料，茶水車是1部特別用途車輛，負責提供茶點及運送膳食予長時間參與滅火及救援行動的消防及救護人員。（消防處網頁圖片）

消防處「歇息15」車輛有什麼功能？

除茶水車外，消防處亦有供消防員休息、降溫的車輛「歇息15」。「歇息15」最多可裝載4名人員（包括司機），4張內置浸手椅能為前線人員提供降溫服務，浸手椅可通過氣壓調節升降，其浸手槽連接一個320升的水箱，水箱配備70亳米喉公接頭，可在現場通過消防喉入水到水箱。

車廂兩側安裝了２個4乘5米的電子伸縮帳篷，可以阻擋陽光和雨水，並在重大事故中擴大歇息區，擴建後可同時容納10至12名成員。

除茶水車外，消防處亦有供消防員休息、降溫的車輛「歇息15」。（消防處網頁圖片）

「歇息15」最多可裝載4名人員（包括司機），4張內置浸手椅能為前線人員提供降溫服務。（消防處網頁圖片）

「歇息15」車廂兩側安裝了兩個4乘5米的電子伸縮帳篷，可以阻擋陽光和雨水，並在重大事故中擴大歇息區，擴建後可同時容納10至12名成員。（消防處網頁圖片）

「歇息15」車廂兩側安裝了兩個4乘5米的電子伸縮帳篷，可以阻擋陽光和雨水，並在重大事故中擴大歇息區，擴建後可同時容納10至12名成員。（消防處網頁圖片）

（facebook群組「小西灣富景花園居民聯絡組」/消防處）