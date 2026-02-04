廣州驚現「博物館級」消防站　耗資3780萬打造　前衛設計評價兩極

「最不像消防站的消防站。」



這可能是我見過最不像消防站的消防站了！灰牆、木格柵、留白的缺口，乍一看還以為是博物館…...

廣州荔灣東漖消防站（小紅書@廣州肥仔）

更多廣州荔灣東漖消防站的相片：

說到消防站，你腦海裏的畫面是不是紅門大院、肅穆規整？但在廣州，這座建築完全打破了傳統消防站的刻板印象！從外觀上看，整體像一個被縱向切去一角的立方體，形成獨特的缺口造型。外立面採用灰色牆體，幾乎沒有裝飾，僅靠簡潔的線條和材料本身的質感構成視覺主體。

這其實是荔灣區東漖城中村改造的配建項目，總投資3780萬元，佔地約4000平方米，包含消防站與公交站場兩部分。紅色「119」的字樣以浮雕形式直接刻在牆體上，避免了懸掛標牌長期風吹日曬的磨損。

建築中庭一側排列着傾斜的木質格柵，與清水混凝土牆面形成冷暖對比。它不僅是一種裝飾，實際也起到遮陽、降噪的作用。緩坡上的綠植，一定程度上柔化了混凝土空間的冷感，增添了些許呼吸感。

團隊在設計時，原本是想打破傳統消防站「封閉車庫」的印象。在確保5分鐘救援半徑與車輛快速出動的同時，也試圖將消防站從純功能空間，轉向有温度的工作生活場所，並與社區共享部分公共區域。

不過，這種突破常規的設計，並未收穫一致好評。有人覺得這是公共建築的進步，消防站未必只能呈現刻板形象。也有人覺得，消防站的首要任務是高效救援，設計應當直接明瞭。

除了頂部的「119」字樣，建築缺乏明顯的功能提示，更像是設計師的風格表達。一邊是認同設計融合功能與美感的肯定，一邊是擔憂「形式大於內容」的質疑。

對此你們怎麼看？

