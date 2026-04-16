80元漢堡自助餐！大胃女爽吃12漢堡價值300元　第3次光顧被拒惹議

所謂的自助餐當然是讓顧客任吃任喝，但是「大胃」顧客遭商家拒絕接待，這究竟誰對誰錯？內地常州1名「大胃女」花80元（約91.5 港元）吃漢堡自助餐，結果吃了12個漢堡，價值300元人民幣（約355港幣）。女子第3次光顧時，被老闆拒絕接待並遭到辱罵。女子在網上公開事件，結果漢堡店老闆遭受到大量負評和話騷擾，無奈下報警求助，事件惹來網民熱議。



食店提供的漢堡都是售價為25元的正價商品，店方指成年男子一般吃2、3個已能飽。（網上圖片）

吃漢堡自助餐 女子連吃12個漢堡

根據《揚子晚報》報道，女子在網上平台上購買了該漢堡店的單人自助套餐，費用為79.9元人民幣（約91.5 港元）。其中包括5種漢堡和5種熱狗，還有各種小吃飲料，限時1個小時，為免浪費，需付按金50元人民幣（約57港元），吃光食物可退款。

第2次光顧時，老闆給女子發信息說最多吃6個漢堡，而女子最後吃了7、8個。（網上圖片）

該女子光顧過漢堡店2次，中間隔了小半年。第1次吃了12個漢堡另加小吃；第2次老闆給她發信息，說最多吃6個漢堡，女子表示要看心情，最後還是有所收斂，「只」吃了7、8個，她「表示其實我還吃得下」，但因老闆一直暗中的盯着而作罷。

老闆稱再接待就會虧本

女子第3次想光顧時，老闆直接拒絕接待，並聲稱「我不接待你這種人，你吃太多了，再做就虧本了」。女子回應「你做自助，要是玩不起，可以把連結下架」，而老闆曾在群組裏提到女子吃的多，後來因為女子第3次吃自助被拒絕接待後，她在群組裏投訴，老闆便將她踢出群組。隨後女子在網上發布負評該漢堡店的帖子。

老闆遭受大量負評和騷擾

老闆稱，非女子吃得多而報警，而是在女子發帖後，該店遭受大量網民負評和騷擾電話，無奈下只好報警。老闆稱自助餐是為了招徠顧客，提供的漢堡都是售價為25元的正價商品，成年男性一般吃2、3個也能飽。

該女子拒絕調解，並曝光了有許多侮辱她的言論的群聊天記錄。（網上圖片）

大胃女調解兼曝光顧客聯天記錄

警方聯係到該女子欲進行調解，但她拒絕調解並曝光了在該顧客群組的聊天記錄，堅稱自己沒錯，聊天記錄中有許多侮辱她的言論。老闆表示那些言論並非自己發表，而是群裏的顧客不忿所發。

老闆承認未下架該商品而拒客是不對，目前已下架了該活動，但老闆認為女子發帖虛構漢堡不好吃等内容，給自己帶來了負面影響。

律師：雙方均應理性維權

北京市高明（南京）律師事務所合夥人陳凱律師告訴記者，依據《消費者權益保護法》《民法典》，本案雙方均存在不當之處，責任邊界清晰。商家以顧客食量大拒絕接待，違反公平交易與誠實信用原則，侵害了消費者自主選擇權和公平交易權。自助餐為格式合同，定價已默認包含食量差異成本，無浪費違規情形下，商家無權單方拒絕，已構成違約。商家自稱引流而拒客，屬於以經營風險轉嫁給消費者，於法無據。

而消費者有權表達消費體驗，但若存在像商家所說虛構事實、掐頭去尾剪輯音頻、引導網暴辱罵商家的內容，則超出合理維權範疇。

依據《民法典》名譽權條款，該行為貶損商家商譽，造成社會評價降低與經營損失，構成侵權；若情節嚴重，還可能觸及網絡暴力相關規制，需承擔刪除帖文、賠禮道歉、賠償損失等責任。警方介入調解符合糾紛處置程序，雙方均應理性維權。