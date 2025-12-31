網傳遊客瘋狂打包香港自助餐食物：誰規定不准打包？　網民揭真相

今時今日有影片亦未必有真相？本港Threads專頁瘋傳1段影片，指香港1間自助餐餐廳內，有內地旅客自備多個食物盒把自助餐枱上食物大量「打包」帶走。餐廳職員見狀提醒不能「打包」，惟該內地旅客怒吼「我從來未聽說過這規定！我一直都是打包帶走，留住之後吃的」，職員則重申是餐廳規定。



影片引來網民關注，批評該內地旅客丟臉。然而有不少網民從影片及帖文發現多個疑點，相信是AI生成的假影片。



本港Threads專頁瘋傳1段影片，指香港1間自助餐餐廳內，有內地旅客自備多個食物盒把自助餐枱上食物大量「打包」帶走。

旅客版「肥牛哥」？本港Threads專頁「hkai_studio」於12月31日以「【現場】內地旅客於香港自助餐店打包食物引發爭議」為題發布這段影片，指香港1間自助餐餐廳內，有內地旅客自備多個餐盒，把自助餐枱上的食物大量「打包」帶走；職員上前提醒根據餐廳規定，自助餐食物只限堂食不能外帶，該旅客卻「情緒激動」質問誰定這規矩。

影片見男子打包自助餐食物 職員勸止被反嗆：我一直都是打包帶走

影片長14秒，見到1名男子正把自助餐枱上食物放入至少4個食物盒，男職員表示「先生，唔好意思，我哋餐廳規定自助餐食物係唔可以帶走」，男子即發惡反問「什麼意思啊？我從來未聽說過這規定！」，又怒吼「我一直都是打包帶走，留住之後吃的！」，職員則重申「唔好意思，係我哋餐廳規定」。影片至此結束。

網民列4疑點斥AI假片：想挑起矛盾？

網民看過影片批評男子丟臉。然而有不少網民從影片及帖文發現多個疑點，包括男子戴着的耳機連接線斷開「左右飛舞」，卻仍然若無其事；職員說話語氣欠感情，像機器讚稿般生硬；男子拿着的匙羹以不自然的方式黏着麵條；以及帖文出現「AI資訊」字眼，相信影片是AI製作的假影片，批評離譜，「Ai資訊？」、「AI嚟㗎，睇清楚先啦大佬」、「想挑起矛盾？」。

翻查Threads專頁「hkai_studio」資訊，簡介寫明是「用AI重新演繹」香港、台灣、澳門及內地的「荒誕與日常」，故相信涉事影片的確是AI生成的假影片。