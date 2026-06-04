殘疾女隱婚3年不被公開！夫手機藏曖昧訊息　他稱後悔結婚提離婚

殘疾人士命途多舛，要找伴侶更不容易！河南1名先天殘疾的女子與丈夫結婚3年，卻始終被對方以「母親不同意」為由隱瞞婚姻關係，成為有名無實的「隱形妻子」。女子後來發現丈夫與其他女性以曖昧訊息聊天，雙方發生爭吵，男方直言感到後悔，並且提出要離婚。最終女子選擇尊重丈夫的意願，同意放手。事件引發微博網民對於殘障人士婚姻權益的廣泛討論。



姬女士接受訪問時坦言跟丈夫的感情就好像一個笑話。（網絡影片截圖）

姬女士接受訪問時坦言跟丈夫的感情就好像一個笑話。（網絡影片截圖）

身殘卻自力更生 堅信遇上「真愛」

慘被離婚的姬女士患有先天性髖關節高脫，行動不便，但她性格獨立自強，自行經營美容店自力更生。姬女士於2023年1月與男友正式登記結婚，當時她認為「遇見他，我比中彩票還高興」。即便身邊人提醒不要被愛情沖昏頭腦，但姬女士依舊對這段婚姻充滿期待。

姬女士稱一直覺得很幸運能遇見丈夫。（網絡影片截圖）

姬女士接受采訪：（我一直覺得我）很幸運能遇見他。（網絡影片截圖）

姬女士能跟男友結婚，比中彩票還要高興。（網絡影片截圖）

領結婚證3年無公開 拒絕同居形同單身

然而這段婚姻由始至終都籠罩在男方家人的反對陰影下。男方母親因介意姬女士的身體殘疾，堅決反對兒子結婚，而丈夫雖同意領證，卻始終不願公開夫妻關係，更從未與她同居。姬女士透露，丈夫曾多次安撫她稱「時間長了，母親會慢慢接受」，原本約定情人節公開婚訊，可這一等就是整整3年，其間在社交圈子始終以單身身份示人，獨自承受着婚姻帶來的委屈與壓力，成為婚姻裏毫無存在感的「隱形人」，結婚證也成為讓她倍感委屈的存在。

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丈夫坦言後悔結婚 疑因手機曖昧訊息爆爭執

到了今年4月12日，這段有名無實的婚姻關係徹底破裂，面對姬女士的哭訴與質問，丈夫不再掩飾，除了依舊以家庭反對為借口，更表示「我現在後悔（結婚）了，我想離婚」。而雙方早前曾發生爭執，姬女士稱是因為無意間發現丈夫的手機裏，有他跟異性曖昧聊天的記錄，她一時情緒失控才爆發衝突，但丈夫辯稱只是「開玩笑」。有網民質疑姬女士的丈夫對婚姻的態度，甚至懷疑他涉及財產算計。

姬女士的丈夫向記者堅決表示：「我說的非常清楚，離婚！」（網絡影片截圖）

走出陰霾 活在陽光下

姬女士決定離婚，反而表示我覺得我是在陽光下。（網絡影片截圖）

姬女士決定離婚，反而表示我覺得我是在陽光下。（網絡影片截圖）

記者找到姬女士的丈夫，他表示：「我說的非常清楚，離婚！」面對丈夫執意離婚的態度，姬女士最終選擇尊重對方意願，沒有過多糾纏，稱知道跟對方已經沒可能在一起，反指「這麼罵我。在你家（你）就這麼欺負我，按地上打我的臉」。如今姬女士已經走出情緒陰霾，專注於生意經營，更表示：「我一直活在陽光下，希望你也是。」大方得體的態度獲得眾多網民點讚支持。