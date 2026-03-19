女子婚姻不順！尋算命大師買「玉小孩」求改運　遭騙財兼與夫吵架

一對夫婦遭遇情感危機，最妥當、科學的做法應該是求助婚姻顧問，或者雙方加強溝通，共同解決問題。但江蘇鎮江1名人妻卻背離科學，選擇訴諸玄學。該名人妻過往曾聽到親友提過有1名同鄉善於算命，在機緣巧合下，她在抖音刷到那位「算命大師」的作品，2人互相關注後，有來有往地聊了起來。結果人妻被對方哄騙花3.1萬人民幣（約3.5萬港元）購買「玉小孩」改運，詎料非但未能夫妻和睦，反而與夫激烈爭吵，而「算命大師」其後失聯，令人妻損失慘重。



劉某以「破財消災」之名，向王女士兜售高價「玉小孩」。（央視新聞截圖）

王女士急於修復婚姻，在劉某哄騙下花3.1萬人幣的「玉小孩」求改運。（央視新聞截圖）

算命大師稱「他還有災」 哄騙買「玉小孩」保婚姻和順

王女士稱呼劉某作「叔」，向他訴苦表示自己與丈夫相處有問題。結婚後，王女士本來想與丈夫生個小孩平淡過日，但最近她卻發現丈夫好像變了，之前丈夫「分不清」方向時，自己說的話他還會聽，但是現在他卻說都不讓王女士說了。劉某故弄玄虛道：「我見到你們那一天！我就知道有這一天！」王女士十分不安：「我們會不會有一天也分開了？」劉某表示：「要想他跟以前一樣聽你的！也有辦法！」

王女士坦言：「說心裡話，叔，小雨（丈夫）一直這樣，我都想放棄他了。可又心疼他。我現在每天過得也很難過。」眼見王女士心急想挽回與丈夫的感情，劉某借此捏造災禍，聲稱：「他還有災，我都沒說，你不要難過。」

王女士憶述被騙經過，稱找算命大師幫忙欲修補婚姻，結果落得金錢損失，更與丈夫爭吵加劇。（央視新聞截圖）

王女士向劉某傾訴婚姻問題，劉某給她「指點迷津」。（央視新聞截圖）

王女士向劉某傾訴婚姻問題，劉某給她「指點迷津」。（央視新聞截圖）

劉某捏造災禍恐嚇王女士。（央視新聞截圖）

王女士連連追問劉某自己應該怎麼辦。劉某表示，要想讓丈夫回心轉意，得瞞著他做佛法。劉某言辭鑿鑿：「做佛法得去寺廟請開過光的玉小孩！請來之後山水合一使法可以讓他平安！婚姻順利！」

深陷恐慌的王女士信了劉某「破財消災」的說法，於是決定購買「玉小孩」做法事修復婚姻。據劉某所言，「玉小孩」有「光高」和「光低」之分，即人們常說的「開光」，而「光高」價格也較高。儘管王女士面對高價時有所猶豫，但劉某在電話中幾番勸說下，還是購下了索價3.1萬人民幣（約3.5萬港元）的玉小孩，希求它能保夫妻二人和睦，家庭美滿幸福。

至今年1月6日，王女士給劉某的微信轉款3.1萬元，並在當日下午於徐州東站東廣場落客平台與他見面。

與算命大師在車站會面再被騙3萬

王女士回憶：「見面後，他先拿了一塊東西給我看了一眼，然後問我帶錢了嗎。我說帶了。」劉某眼見王女士經濟條件不錯，便想趁機再敲一筆，即時要求：「要再給我3萬元（人民幣，約3.4萬港元）。」王女士當場交付現金，並將「玉小孩」丟棄在徐州東站候車室內。

王女士前往車站與劉某會面，再被騙走3萬人民幣。（央視新聞截圖）

夫妻爭吵愈演愈烈

回到家後，王女士滿心歡喜地期待著奇蹟發生，丈夫回心轉意，家庭從此和順。可惜事與願違，夫妻依舊爭吵不斷，甚至愈演愈烈。王女士意識到不對勁了，而丈夫得知她找算命大師及買玉小孩後就更加生氣，直斥：「你肯定是被騙了。」夫妻立即聯繫劉某要求退款，但劉某拒絕而且關機失聯。

警察偵破劉某騙局

王女士追款無果，於1月15日向警方求助。公安人員迅速組織人員展開調查，很快就掌握了劉某的身份信息和作案規律。至1月27日，警察在安徽靈璧縣派出所的幫助下，成功將犯罪嫌疑人劉某捉拿歸案，王女士微信所轉的3.1萬元已討回，其餘錢款仍在追繳中。

民警介紹犯罪嫌疑人背景信息，指劉某和王女士是同鄉。（央視新聞截圖）

民警分析犯罪嫌疑人作案手法，直斥「劉某捏造災禍恐嚇受害者」。（央視新聞截圖）

算命改運是騙局，切勿上當受騙

警察告誡廣大市民，要時刻警惕以「風水算命」為由頭的陷阱。這種騙局往往換湯不換藥，大多是抓住了受害者急於改善婚姻關係、緩和家庭矛盾的心理，再誇大言辭，用災難禍患恐嚇受害者「破財消災」。現實生活中，算命大師要求你購買的法器，除了本案中的「玉小孩」，還可能是「開光手串」和「轉運符咒」，名目再多，本質上都是騙子斂收錢財的兜售物。