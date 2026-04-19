酒店Wi-Fi密碼全英文　內地住客批一串字複雜　網民教入密碼妙招

去旅行為節省網絡數據用量，不少人回酒店後都會選擇使用酒店提供的免費Wi-Fi。不過近日有內地住客於小紅書發文，不滿酒店提供的Wi-Fi密碼十分複雜，全是英文，批評「這Wi-Fi密碼，到底有沒有站在消費者身上考慮」。



目前有關帖文已刪除，不過被香港網民轉發至連登討論區，引起一輪熱議，「照住入都唔識？」、「全部大階仲想點，一啲大階、一啲細階、一啲數字、一啲符號畀你好冇？」。



有網民就猜測，該內地住客不懂雙擊鍵盤shift按鈕鎖定英文大寫，覺得每打1個字就按1次shift很麻煩才發文批評，「個密碼係全大寫，條友唔識用caps lock（大寫鎖定鍵），結果每輸入1個字就要撳1下shift」。



有內地酒店住客於小紅書發文，不滿酒店提供的Wi-Fi密碼十分複雜，全是英文。（小紅書圖片）

該住客近日入住麗楓酒店，不滿Wi-Fi密碼全是英文。他於小紅書發文表示，出差住過不少酒店，「遇到最多的密碼就是88888888」，其次是公司的一串數字電話號碼，「這都算複雜了，你倒好，直接一串英文」。

內地酒店Wi-Fi密碼沒數字全英文

照片見到，印着Wi-Fi密碼的卡片是用簡體字，而密碼是麗楓酒店的英文寫法「LAVANDEHOTELS」。

該內地住客於小紅書發文表示，出差住過不少酒店，「遇到最多的密碼就是88888888」。（小紅書截圖）

住客批密碼複雜：沒站消費者身上考慮

事件於香港連登討論區引起熱議，網民指出，「有英文sense嘅人應該1秒記到」、「其實佢上到小紅書打字出post，個密碼都一早入完啦，真係無嘢搵嘢嘈」。

甚至有網民質疑是博流量的帖文，「咪玩啦，流量密碼嚟，佢成功咗」、「普通話拼音同英文字母一樣alphabet（字母），只係照住入，有咩可能唔識，大把大陸酒店都用拼音密碼」。

有網民認為酒店有改善空間，「認真講，印得Wi-Fi密碼出嚟喺紙上面，就加埋個QR code俾人掃啦」。（Unsplash圖片）

網民教用大寫鎖定鍵 建議酒店增Wi-Fi二維碼

有網民猜測，樓主不懂使用手機鍵盤雙擊shift按鈕鎖定英文大寫功能，「Caps Lock（大寫鎖定鍵）都唔識用」，又建議「影張相跟住copy個密碼搞掂啦」。

不過也有網民認為酒店有改善空間，「咁長又真係幾煩，入住咗仲要宣傳間酒店做乜X，大堂電話仲好過」、「認真講，印得Wi-Fi密碼出嚟喺紙上面，就加埋個QR code畀人掃啦」。

（小紅書 / 連登討論區）