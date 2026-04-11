內地女來港旅遊誤信攻略　沒兌港幣現金　終1:1人民幣付款感虧蝕

出外旅遊應兌換足夠當地法定貨幣，以備不時之需！有內地女生於小紅書發文表示，來香港旅遊前在網上看攻略說大部份店舖都支持手機支付，故沒有兌換港幣，沒想到在香港餐廳用餐後，店家要求收港幣，沒有就用人民幣1比1付款，最終付了110元人民幣（約125港元），令她覺得虧了匯率。



網民留言無奈道，「每次提醒別人換港幣，就有人硬說不需要，然後遇到要1比1付的，又不開心」、「在小紅書問就是全世界都可以微信支付寶支付，說都說不聽」、「內地也不收港幣啊，為什麼去當地不用法定貨幣」。



有內地女生於小紅書發文表示，來香港旅遊看攻略沒有兌換港幣，沒想到在餐廳用餐後，店家要求收港幣，沒有就用人民幣1比1付款，最終付了110元人民幣，令她覺得虧了匯率。（小紅書圖片）

該內地女生於小紅書以「為什麼110港幣讓我付款110人民幣，這合理嗎」為題發文表示，來港旅遊前，「看攻略說大部份店都支持手機支付，所以沒有兌換港幣」。

內地女來港旅遊沒兌現金 終1:1人民幣付款

女生指出，結果在香港餐廳用餐後，「店家說沒有港幣那就1比1用人民幣付款」，最終她用了微信支付，1比1付了款。女生問道：「請問香港這樣子的嗎？我這10幾塊錢的匯差是合理的嗎？」

女生問道：「請問香港這樣子的嗎？我這10幾塊錢的匯差是合理的嗎？」（《許我耀眼》劇照）

網民撐店家：老闆要想辦法兌換，肯收已經不錯

有網民猜測，「這個店家很大概率沒有開通微信商舖的收款碼，是個人戶，那收人民幣就得自己去換，可能涉及手續費咯，就要1:1向顧客收，免得自己虧」，又說「其實老闆肯收已經不錯了，收多10幾塊錢，他要想辦法把錢從大陸轉出香港」、「其實你帶給老闆不方便，遠遠大過你多支付的幾蚊」。

網民提醒不應盲目全信旅遊攻略，「我們去的時候也是看了好多攻略說不用兌，我出於好奇以及有備無患，換了500港幣，果然在路邊小店就用上了」、「不要全信所謂攻略，很多餐廳連我們的八達通都不接受，只能現金，去一個地方旅遊要兌換當地貨幣是必須了吧？就算網絡支付那麼發達，最好也是要準備現金旁身」。

網民提醒，「去一個地方旅遊要兌換當地貨幣是必須了吧？就算網絡支付那麼發達，最好也是要準備現金旁身」。（《匙來勝利組》劇照）

網民提醒：私人小店、路邊攤只收現金

網民指出，香港仍有部份店舖只收現金，建議應兌換好紙幣才來港，「大多數的私人小店、路邊攤那些，真的只能現金，又不是只針對遊客，我們本地人也一樣只能付現金的」、「換個$500或者多一些$1,000港幣在手，走哪都不愁，實在用不上離開前花掉不就好了」、「我現在還會隨身帶現金，因為我怕手機突然出問題用不了」、「凡事有備無患，紙幣拿回來還是可以存銀行的」。

有網民表示，「去澳門一樣，茶餐廳不會按匯率計算，港幣人民幣都是跟澳門1:1計算，怕吃虧先換錢便可以」、「換一下不麻煩，只是說路邊小店消費也不高，1:1也不會虧多少就是了。不過呢，體會了一下用現金的感覺了，真的好久沒用過現金了」。

（小紅書）